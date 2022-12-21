Jak tylko mogę to zawsze staram się wybierać produkty marki Philips, bo one po prostu bronią się funkcjonalnością i jakością i tak też jest w przypadku naszego blendera parowego. 1. Urządzenie zawiera wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. W końcu ograniczyliśmy liczbę zbędnych sprzętów i akcesoriów, dzięki czemu na blacie w momencie przygotowania potrawy tak naprawdę potrzebujemy niewiele miejsca, a sam sprzęt po użyciu można bardzo łatwo schować. 2. Korzystaliśmy ze wszystkich funkcji, ale ze względu na dziecko przede wszystkim z funkcji gotowania na parze i blendowania i mogę powiedzieć, że łatwość obsługi jest wręcz niesamowicie banalna. Nie trzeba 10 razy czytać instrukcji i zastanawiać się jak uruchomić daną funkcję lub jak połączyć dane elementy. Sprzęt jest intuicyjny, co jest bardzo istotne w zabieganiu. 3. Czas, czas i jeszcze raz czas. Staram się pomagać żonie w kuchni i wiem doskonale ile czasu zajmuje przygotowywanie posiłków. Przy dziecku poziom trudności niesamowicie wzrasta, a właśnie to urządzenie pozwoliło nam, a szczególnie żonie na dodatkowe 15-20 min dla siebie. Każdy rodzic wie, ile to znaczy… 4. Szybkość przyrządzania potraw w stosunku do jakości jest naprawdę fajna. Po gotowaniu na parze i blendowaniu nie trzeba nic poprawiać w daniu. Bardzo pomocne są materiały kulinarne proponowane przez producenta (dostępne w instrukcji i na stronie Philips’a). 5. Sprzątanie to był zawsze problem i żona nie raz mi narzekała, że nie chce używać sprzętów kuchennych ze względu na miliony rzeczy do późniejszego umycia. Blender Philips Avent uwaga uwaga! wymaga aż umycia dzbanka i ostrzy. Można je też śmiało umyć w zmywarce. Pojemniczek na wodę wystarczy opłukać i wytrzeć. Proste? Proste. 6. Urozmaicona dieta i zdrowe jedzenie nie tylko dla dziecka, ale i całej rodziny. Jeśli muszę zjeść coś zdrowego i zielonego, to naprawdę wolę zrobić sobie taką zblendowaną potrawkę. Łatwiej wchodzi 😊 7. Zadowolenie żony. Kieruję ten punkt do pozostałych panów. Sami wiecie, jak trzeba dbać o nasze panie, które tyle czasu i siły poświęcają dziecku. Jeśli możemy ułatwić im życie to warto. Mi ta niespodzianka się udała i nawet dostałem pochwałę 😊