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  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
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  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
  • Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku

Urządzenie do przygot. jedzenia dla dzieci 4 w 1

SCF875/02

4.6
| (642) Opinie | 92% poleca ten produkt
Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku
Zdajemy sobie sprawę, że pożywne posiłki są niezwykle istotne dla zdrowego rozwoju dziecka. Urządzenie do przygotowywania jedzenia dla dzieci Philips Avent pomaga w prosty sposób przygotowywać domowe posiłki dostosowane do potrzeb dzieci.
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku

  • Gotuj, miksuj, rozmrażaj i podgrzewaj

  • Zdrowe gotowanie na parze

  • Gotowanie na parze i miksowanie w jednym dzbanku

  • Wprowadzanie pokarmów — porady i przepisy

Unikalny sposób na zdrowe gotowanie na parze

Unikalny sposób na zdrowe gotowanie na parze

Gotowanie na parze to zdrowy sposób przygotowywania jedzenia. Nasza wyjątkowa technologia sprawia, że para przepływa z dołu do góry — wszystkie składniki są równomiernie ugotowane bez konieczności doprowadzania do wrzenia. Pozwala to zachować smak, konsystencję i wilgotność składników do momentu miksowania.

Od gotowania na parze do miksowania — wszystko w jednym praktycznym dzbanku

Od gotowania na parze do miksowania — wszystko w jednym praktycznym dzbanku

W jednym dzbanku znajdziesz wszystko, czego potrzeba, aby przygotować pożywne jedzenie dla dziecka. Kiedy składniki są już ugotowane na parze, wystarczy unieść dzbanek, obrócić go do góry dnem i zablokować w odpowiednim miejscu, aby zmiksować składniki do wybranej konsystencji.

Od przecierów po większe kawałki — na każdy krok rozwoju dziecka.

Od przecierów po większe kawałki — na każdy krok rozwoju dziecka.

Od gładko zmiksowanych owoców i warzyw, przez połączenia składników takich jak mięso, ryby czy rośliny strączkowe, aż po większe kawałki — nasze urządzenie do przygotowywania posiłków dla dzieci 4 w 1 towarzyszy Ci na każdym etapie rozszerzania diety.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

642

Opinie

92%

poleca ten produkt

21/12/2022

Polska

Polska

Najlepszy sprzęt dla zapracowanego rodzica

Sprzęt zgrabny, praktyczny, cichy i jak się okazuje w kuchni bardzo przydatny. Zdrowe, szybkie posiłki są na wyciągnięcie ręki. Szczerze polecam

Zalety

Cichy, zgrabny, pojemny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1

19/12/2022

Polska

Polska

Rewelacja na *****

Rewelacja ***** Mam przyjemność posiadać ten produkt. Mam dwójkę dzieci o różnych gustach kulinarnych. To sprawia, że codziennie stoję przed nowymi wyzwaniami :) Dodatkowo jeden z moich synów jest dzieckiem niepełnosprawnym. Wyjeżdżamy często na turnusy rehabilitacyjne i szukałam urządzenia które ułatwi mi życie „na walizkach” Blender rozdrabnia jedzenie na porządane kawałki - w zależności od ilości powtórzeń procesu rozdrabniania. Można przygotować w nim zarówno zupę krem od a - z zachowując cenne witaminy dzięki procesowi parowania. Można przygotować także surówkę, czy deser. Przygotowanie zarówno mięsa jak i warzyw jest szybkie, przyjemne i proste. Dzięki zabezpieczeniom urządzenie jest bezpieczne i dziecko nie uruchomi go przypadkowo. Porcja przygotowanej przez nas (mnie i mojego synka) pysznej zupy pomidorowej starczyła dla mnie i dzieci. Kielich jest pojemny. W urządzeniu można także odmrażać i podgrzewać produkty, co dla mnie jest niewątpliwym plusem. Coprawda dołączony do produktu pojemnik do odmrażania/ podgrzewania ma pojemność 250 ml, ale jest wystarczający na przygotowanie szybkiego posiłku dla dziecka. Obsługa i zachowanie produktu w czystości jest bardzo proste. Wręcz dziecinnie proste :) Jestem bardzo zadowolona z tego urządzenia. Cieszę się, ze znalazłam produkt który świetnie sprawdza się w domu jak i w podróży. Dzięki niemu zaoszczędzę pieniądze podczas wyjazdów z dziećmi. Nie muszę szukać już hoteli mających w standardzie aneks kuchenny. W końcu mam urządzenie w którym szybko przygotuję znaczy posiłek w krótkim czasie po powrocie z przedszkola lub zajęć ❤️ Polecam go wszystkim

Zalety

Szybkość, poręczność, niski poziom hałasu, wielozadaniowość, lekki, łatwy w obsłudze

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1

19/12/2022

Polska

Polska

Nie da się prościej

W momencie, gdy zaczęłam używać blendera zaczęłam się zastanawiać jak ja sobie radziłam bez niego przy pierwszym dziecku. Po prostu dzięki niemu jest tak łatwo, że chyba prościej być juz nie może. Moja córka jest nadal na piersi, ma 6 miesięcy i dopiero rozszerzam jej dietę. Postanowiła jednak, ze o siebie tez zadbam, więc blendera używam do przygotowywania zdrowych posiłków także dla siebie. Po prostu moją porcję wyjmuje przed blendowaniem i doprawiam na talerzu. Mała zjada ze smakiem swoje posiłki, a ja po wprowadzeniu zdrowej diety czuje się zdecydowanie lepiej. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta, całość zajmuje mało miejsca, co jest dla mnie bardzo ważne. Jakość wykonania jest doskonała, wszystko działa bardzo sprawnie. Uwielbiam mój blender!

Zalety

wygląd, działanie, prostota w użytkowaniu

Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1

Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku. 