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Gotuj, miksuj, rozmrażaj i podgrzewaj
Zdrowe gotowanie na parze
Gotowanie na parze i miksowanie w jednym dzbanku
Wprowadzanie pokarmów — porady i przepisy
Gotowanie na parze to zdrowy sposób przygotowywania jedzenia. Nasza wyjątkowa technologia sprawia, że para przepływa z dołu do góry — wszystkie składniki są równomiernie ugotowane bez konieczności doprowadzania do wrzenia. Pozwala to zachować smak, konsystencję i wilgotność składników do momentu miksowania.
W jednym dzbanku znajdziesz wszystko, czego potrzeba, aby przygotować pożywne jedzenie dla dziecka. Kiedy składniki są już ugotowane na parze, wystarczy unieść dzbanek, obrócić go do góry dnem i zablokować w odpowiednim miejscu, aby zmiksować składniki do wybranej konsystencji.
Od gładko zmiksowanych owoców i warzyw, przez połączenia składników takich jak mięso, ryby czy rośliny strączkowe, aż po większe kawałki — nasze urządzenie do przygotowywania posiłków dla dzieci 4 w 1 towarzyszy Ci na każdym etapie rozszerzania diety.
4.6
z 5
642
Opinie
92%
poleca ten produkt
Tata karol
21/12/2022
Polska
Najlepszy sprzęt dla zapracowanego rodzica
Sprzęt zgrabny, praktyczny, cichy i jak się okazuje w kuchni bardzo przydatny. Zdrowe, szybkie posiłki są na wyciągnięcie ręki. Szczerze polecam
Zalety
Cichy, zgrabny, pojemny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1
Mama Antosia B
19/12/2022
Polska
Rewelacja na *****
Rewelacja ***** Mam przyjemność posiadać ten produkt. Mam dwójkę dzieci o różnych gustach kulinarnych. To sprawia, że codziennie stoję przed nowymi wyzwaniami :) Dodatkowo jeden z moich synów jest dzieckiem niepełnosprawnym. Wyjeżdżamy często na turnusy rehabilitacyjne i szukałam urządzenia które ułatwi mi życie „na walizkach” Blender rozdrabnia jedzenie na porządane kawałki - w zależności od ilości powtórzeń procesu rozdrabniania. Można przygotować w nim zarówno zupę krem od a - z zachowując cenne witaminy dzięki procesowi parowania. Można przygotować także surówkę, czy deser. Przygotowanie zarówno mięsa jak i warzyw jest szybkie, przyjemne i proste. Dzięki zabezpieczeniom urządzenie jest bezpieczne i dziecko nie uruchomi go przypadkowo. Porcja przygotowanej przez nas (mnie i mojego synka) pysznej zupy pomidorowej starczyła dla mnie i dzieci. Kielich jest pojemny. W urządzeniu można także odmrażać i podgrzewać produkty, co dla mnie jest niewątpliwym plusem. Coprawda dołączony do produktu pojemnik do odmrażania/ podgrzewania ma pojemność 250 ml, ale jest wystarczający na przygotowanie szybkiego posiłku dla dziecka. Obsługa i zachowanie produktu w czystości jest bardzo proste. Wręcz dziecinnie proste :) Jestem bardzo zadowolona z tego urządzenia. Cieszę się, ze znalazłam produkt który świetnie sprawdza się w domu jak i w podróży. Dzięki niemu zaoszczędzę pieniądze podczas wyjazdów z dziećmi. Nie muszę szukać już hoteli mających w standardzie aneks kuchenny. W końcu mam urządzenie w którym szybko przygotuję znaczy posiłek w krótkim czasie po powrocie z przedszkola lub zajęć ❤️ Polecam go wszystkim
Zalety
Szybkość, poręczność, niski poziom hałasu, wielozadaniowość, lekki, łatwy w obsłudze
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1
MagdalenaBi
19/12/2022
Polska
Nie da się prościej
W momencie, gdy zaczęłam używać blendera zaczęłam się zastanawiać jak ja sobie radziłam bez niego przy pierwszym dziecku. Po prostu dzięki niemu jest tak łatwo, że chyba prościej być juz nie może. Moja córka jest nadal na piersi, ma 6 miesięcy i dopiero rozszerzam jej dietę. Postanowiła jednak, ze o siebie tez zadbam, więc blendera używam do przygotowywania zdrowych posiłków także dla siebie. Po prostu moją porcję wyjmuje przed blendowaniem i doprawiam na talerzu. Mała zjada ze smakiem swoje posiłki, a ja po wprowadzeniu zdrowej diety czuje się zdecydowanie lepiej. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta, całość zajmuje mało miejsca, co jest dla mnie bardzo ważne. Jakość wykonania jest doskonała, wszystko działa bardzo sprawnie. Uwielbiam mój blender!
Zalety
wygląd, działanie, prostota w użytkowaniu
Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1
Przegląd ten został wykonany dla Premium SCF885/01 Blender parowy 4 w 1
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