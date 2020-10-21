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Książeczka kucharska
Wszystko (7)
Jak często należy usuwać kamień z produktu Philips Avent?
Czy za pomocą urządzenia do przygotowywania jedzenia dla dzieci Philips Avent można odgrzewać i rozmrażać?
Jaka jest maksymalna pojemność dzbanka urządzenia do przygotowywania jedzenia dla dzieci Philips?
Z jakiego materiału wykonano urządzenie do przygotowywania jedzenia dla dzieci Philips?
Jak usunąć przebarwienia z urządzenia do przygotowywania jedzenia dla dzieci Philips Avent?
AventUszczelka do dzbanka blendera
AventDzbanek urządzenia do przygotowywania jedzenia
AventSitko parowaru
AventCzęść tnąca
AventŁopatka
Mój mikser Avent nie rozdrobnił dostatecznie jedzenia
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