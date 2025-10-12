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Produkcja zakończona
SCF894/01
Etap 3
Gryzaczek do zębów tylnych
Gryzaczek ma ergonomiczny budowę — jego zaokrąglone krawędzie ułatwiają dziecku chwytanie. Jest również łatwy w czyszczeniu, a jego kształt sprawia, że nigdzie nie utknie. Wystarczy opłukać go w ciepłej wodzie, aby był gotowy do kolejnego użycia.
Ten wypełniony żelem gryzaczek można schłodzić w lodówce — wówczas lepiej ukoi ból związany z ząbkowaniem. Jego elementy różnią się miękkością, co zapewnia różne poziomy nacisku w zależności od potrzeb dziecka.
Nie zawiera bisfenolu A — zgodnie z dyrektywą UE 2011/8/UE.
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