Łatwe czyszczenie w ciepłej wodzie

Gryzaczek ma ergonomiczny budowę — jego zaokrąglone krawędzie ułatwiają dziecku chwytanie. Jest również łatwy w czyszczeniu, a jego kształt sprawia, że nigdzie nie utknie. Wystarczy opłukać go w ciepłej wodzie, aby był gotowy do kolejnego użycia.