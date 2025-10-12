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  • Pasują do ust i dłoni dziecka
  • Pasują do ust i dłoni dziecka
  • Pasują do ust i dłoni dziecka
  • Pasują do ust i dłoni dziecka
  • Pasują do ust i dłoni dziecka
  • Pasują do ust i dłoni dziecka

Produkcja zakończona

AventGryzaczki z kolekcji „zwierzątka”

SCF894/01

Pasują do ust i dłoni dziecka
Gryzaczki w kształcie zwierzątek SCF894/01 firmy Avent masują bolące dziąsła dziecka podczas kolejnych etapów ząbkowania. Kolorowe, zachęcające do zabawy gryzaczki podobają się dzieciom i pomagają zmniejszyć ból towarzyszący ząbkowaniu. Nie zawierają bisfenolu A.
Poznaj wszystkie korzyści

Gryzaczek pomagający uśmierzyć ból związany z ząbkowaniem

Pasują do ust i dłoni dziecka

  • Etap 3

  • Gryzaczek do zębów tylnych

Łatwe czyszczenie w ciepłej wodzie

Łatwe czyszczenie w ciepłej wodzie

Gryzaczek ma ergonomiczny budowę — jego zaokrąglone krawędzie ułatwiają dziecku chwytanie. Jest również łatwy w czyszczeniu, a jego kształt sprawia, że nigdzie nie utknie. Wystarczy opłukać go w ciepłej wodzie, aby był gotowy do kolejnego użycia.

Chłodzi i masuje dziąsła podczas wyrzynania się tylnych ząbków

Chłodzi i masuje dziąsła podczas wyrzynania się tylnych ząbków

Ten wypełniony żelem gryzaczek można schłodzić w lodówce — wówczas lepiej ukoi ból związany z ząbkowaniem. Jego elementy różnią się miękkością, co zapewnia różne poziomy nacisku w zależności od potrzeb dziecka.

Gryzaczki Philips Avent nie zawierają bisfenolu A ani ftalanów

Gryzaczki Philips Avent nie zawierają bisfenolu A ani ftalanów

Nie zawiera bisfenolu A — zgodnie z dyrektywą UE 2011/8/UE.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie