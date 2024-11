Mój pierwszy zestaw do pielęgnacji dziecka

Dzięki naszemu zestawowi SCH400 możesz zapewnić swojemu maluchowi najlepszą pielęgnację. Kompaktowy zestaw zawiera aspirator do nosa z miękką końcówką, nakładkę na palec do czyszczenia zębów, a także zestawy do pielęgnacji paznokci i włosów.