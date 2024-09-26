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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
4.8
z 5
33
Opinie
97%
poleca ten produkt
Felixya
26/09/2024
România
Część promocji
Produs peste asteptari
Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.
Zalety
Material de calitate
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Jojo15
26/09/2024
România
Część promocji
Sunt foarte incantata de toate produsele incercate
Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.
Zalety
Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul
Wady
Nu are
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
AIoana2024
25/09/2024
România
Część promocji
Un produs bun
Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml