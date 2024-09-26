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Produkcja zakończona

Philips AventSCY103/01 Anti-colic baby bottle

SCY103/01

4.8
| (33) Opinie | 97% poleca ten produkt
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Opinie

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4.8

z 5

33

Opinie

97%

poleca ten produkt

4
3

26/09/2024

România

România

Produs peste asteptari

Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.

Zalety

Material de calitate

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

26/09/2024

România

România

Sunt foarte incantata de toate produsele incercate

Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.

Zalety

Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul

Wady

Nu are

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

25/09/2024

România

România

Un produs bun

Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie