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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
2 butelki
125 ml
Smoczek o wolnym wypływie
0–3 mies.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
Butelka zaprojektowana tak, by łatwo ją trzymać pod dowolnym kątem, zapewniając komfort karmienia. Idealna zarówno dla dorosłych dłoni, jak i małych rączek niemowlęcia, które chętnie uczą się samodzielności.
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
4.8
z 5
143
Opinie
98%
poleca ten produkt
MomKate
03/03/2025
Polska
Część promocji
Polecam
Niewielkich rozmiarów butelka, którą dobrze trzyma się w ręce. Można ją używać z nakładką antykolkowa lub bez. Ergonomiczny kształt smoczka przypomina kobiecą pierś, a system, który spowalnia przepływ pokarmu oraz ogranicza połykane powietrze świetnie sprawdza się przy ulewających dzieciach, wzdętych brzuszkach lub męczących gazach. Nie ma też problemu z przeciekającym mlekiem bo leci tylko kiedy dziecko ssie smoczek.
Zalety
Rozmiar, antykolkowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree
EvelineR
28/02/2025
Polska
Część promocji
Świetny system antykolkowy
Jako mama ponad miesięcznego dziecka jestem bardzo zadowolona z tej butelki. Butelka responsywna Philips Avent to świetny wybór i przy tym brak kolek. Prosta w obsłudze. Można używać samą jak i z nakładka antykolkową.
Zalety
Mała, zgrabna, system antykolkowy
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree
Kinga27.
26/02/2025
Polska
Część promocji
Wysmienita butelka
Butelkę polecam kazdej mamie, która ma problem z wyborem butelki. Ta butelka musi znalezc sie w kazdej wyprawce. Ma ergonomiczny smoczek który przypomina pierś , system który spowalnia przepływ pokarmu oraz ogranicza powietrze połykane przez dzieci idealnie nada się jeśli twoj maluszek ulewa , męczą go gazy lub wzdęty brzuszek . Butelka ma fajny ksztalt przez co jest latwa w trzymaniu.
Zalety
Ksztalt, smoczek
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree
Smoczek Natural Response umożliwia wypływanie mleka tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niemowlę może pić, połykać i oddychać w naturalnym tempie — tak samo jakby ssało pierś