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  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
  • Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem

Philips Avent Natural ResponseButelka dla niemowląt z nakładką antykolkową AirFree

SCY670/02

4.8
| (143) Opinie | 98% poleca ten produkt
Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
Zapewnia spokojne, wygodne karmienie. Smoczek Natural Response pozwala dziecku pić mleko w jego własnym tempie, a otwór wentylacyjny AirFree zapewnia dodatkową ochronę przed kolką, wzdęciami i refluksem. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek imitujący pierś*

Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem

  • 2 butelki

  • 125 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • 0–3 mies.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Łatwa do trzymania, przez rodzica jak i maluszka

Łatwa do trzymania, przez rodzica jak i maluszka

Butelka zaprojektowana tak, by łatwo ją trzymać pod dowolnym kątem, zapewniając komfort karmienia. Idealna zarówno dla dorosłych dłoni, jak i małych rączek niemowlęcia, które chętnie uczą się samodzielności.

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

143

Opinie

98%

poleca ten produkt

3
2

03/03/2025

Polska

Polska

Polecam

Niewielkich rozmiarów butelka, którą dobrze trzyma się w ręce. Można ją używać z nakładką antykolkowa lub bez. Ergonomiczny kształt smoczka przypomina kobiecą pierś, a system, który spowalnia przepływ pokarmu oraz ogranicza połykane powietrze świetnie sprawdza się przy ulewających dzieciach, wzdętych brzuszkach lub męczących gazach. Nie ma też problemu z przeciekającym mlekiem bo leci tylko kiedy dziecko ssie smoczek.

Zalety

Rozmiar, antykolkowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree

28/02/2025

Polska

Polska

Świetny system antykolkowy

Jako mama ponad miesięcznego dziecka jestem bardzo zadowolona z tej butelki. Butelka responsywna Philips Avent to świetny wybór i przy tym brak kolek. Prosta w obsłudze. Można używać samą jak i z nakładka antykolkową.

Zalety

Mała, zgrabna, system antykolkowy

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree

26/02/2025

Polska

Polska

Wysmienita butelka

Butelkę polecam kazdej mamie, która ma problem z wyborem butelki. Ta butelka musi znalezc sie w kazdej wyprawce. Ma ergonomiczny smoczek który przypomina pierś , system który spowalnia przepływ pokarmu oraz ogranicza powietrze połykane przez dzieci idealnie nada się jeśli twoj maluszek ulewa , męczą go gazy lub wzdęty brzuszek . Butelka ma fajny ksztalt przez co jest latwa w trzymaniu.

Zalety

Ksztalt, smoczek

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY670/01 z wentylem antykolkowym AirFree

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Przypisy

  1. Smoczek Natural Response umożliwia wypływanie mleka tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niemowlę może pić, połykać i oddychać w naturalnym tempie — tak samo jakby ssało pierś