Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
SCY670/02
Mleko płynie tak jak z piersi, ograniczając problemy z karmieniem
Zapewnia spokojne, wygodne karmienie. Smoczek Natural Response pozwala dziecku pić mleko w jego własnym tempie, a otwór wentylacyjny AirFree zapewnia dodatkową ochronę przed kolką, wzdęciami i refluksem. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Butelka dla niemowląt z nakładką antykolkową AirFree
łącznie
recurring payment
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
Butelka zaprojektowana tak, by łatwo ją trzymać pod dowolnym kątem, zapewniając komfort karmienia. Idealna zarówno dla dorosłych dłoni, jak i małych rączek niemowlęcia, które chętnie uczą się samodzielności.
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
Szeroka szyjka butelki ułatwia jej napełnianie i mycie. Zawiera zaledwie kilka elementów, dzięki czemu można ją szybko i łatwo złożyć. Ponadto wentyl antykolkowy AirFree to tylko jeden element.
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Innowacyjny wentyl antykolkowy AirFree™ zapobiega przedostawaniu się powietrza do brzuszka maluszka podczas karmienia w pozycji pionowej. Utrzymuje smoczek wypełniony mlekiem zamiast powietrzem, ograniczając ilość połykanego powietrza. Dzięki temu minimalizuje kolkę, gazy i refluks, zapewniając dodatkową ochronę przed dyskomfortem związanym z karmieniem.
Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.
Wprowadziliśmy nową nawigację szybkości przepływu mleka ze smoczka opartą na tempie picia dziecka. Zacznając od smoczka dołączonego do butelki, zaobserwuj jak pije dziecko czy szybko i ochoczo czy powoli i delikatnie. Zmień na mniejszy przepływ jeśli mleko wycieka z ust maluszka lub dziecko się zachłystuje. Zmień na większy przepływ jeśli dziecko bawi się smoczkiem lub wygląda na sfrustrowane. Po tej aktualizacji możesz otrzymać różne wzory opakowań, jednak funkcjonalność pozostaje niezmienna.
Specjalnie zaprojektowane rozcięcie J-slit w smoczku uwalnia mleko wyłącznie wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Dzięki temu masz pewność, że nic się nie rozleje, zapewniając czystość i wygodę podczas karmienia.
Laktator, butelki i elementy kubeczka – można dowolnie łączyć, tworząc zestaw idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i potrzeb Twojego dziecka.
Butelki i smoczki Philips Avent Natural zostały wykonane z materiału niezawierającego bisfenolu A*.
Nasze responsywne butelki Natural różnią się od tradycyjnych modeli ze swobodnym wypływem pokarmu. Podobnie jak podczas karmienia piersią, maluszek może potrzebować kilku prób, by przyzwyczaić się do nowego sposobu picia – to całkowicie naturalny proces.
Nasze butelki dostępne są w różnych rozmiarach, aby dopasować się do zmieniających się potrzeb Twojego dziecka. Odkryj szeroki wybór i znajdź model, który zapewni maksymalny komfort i wygodę na każdym etapie rozwoju.
Materiał
Zawartość zestawu
Funkcje
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.