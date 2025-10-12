Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SCY762/02
2 sztuki
2 prędkości
1m+
Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu*. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki. Tym sposobem zatrzymuje powietrze daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.
Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
Smoczek nie zapada się, co zapewnia jego przyssanie i karmienie bez przerw.
Opinie
W wieku 2 tygodni niemowlęta karmione butelką Philips Avent wykazywały mniej objawów kolki oraz znacznie mniej niepokoju w nocy w porównaniu z niemowlętami karmionymi butelką innej marki. Konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się, a tym samym wciąganiu powietrza i przerwom w karmieniu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Czym są kolki i jak wpływają na niemowlęta? Kolki są częściowo spowodowane połykaniem powietrza podczas karmienia, co powoduje dyskomfort w układzie pokarmowym niemowlęcia. Objawy obejmują płacz, niepokój, wzdęcia i ulewanie pokarmu.
W porównaniu z poprzednim opakowaniem.
Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.
Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011.