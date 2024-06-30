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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
2 sztuki
3 prędkości
3m+
Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu*. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki. Tym sposobem zatrzymuje powietrze daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.
Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
Smoczek nie zapada się, co zapewnia jego przyssanie i karmienie bez przerw.
5.0
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Dimk
30/06/2024
Україна
Гарна якість , не злипається.
Малюку підійшла соска, хоч до цього в нас була пляшечка і соска іншої фірми. Соска не злипається під час годування завдяки своїй формі та антиколіковому клапану.
Zalety
Якість.
Wady
Немає.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY763/02 Антиколькова соска
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY763/02 Антиколькова соска
Ivanna10
02/06/2024
Україна
Чудові соски.
Чудові соски,користуємся тільки цією фірмою.Соски з одиничкою якраз зносились,і перейшли вже на ці(більший потік).Під час годування соска не злипається,тому маля не нервує і спокійно їсть.Гарна якість силікону.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY763/02 Антиколькова соска
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY763/02 Антиколькова соска
Віола
29/05/2024
Україна
Відразу взяла соску
Нам став потрібен прикорм, і я купила ці соски. Мала одразу ії взяла, і без проблем переходимо від грудей до соски. Вони прочні, не деформуються після стерилізації чи кип ятка, не злипаються, і не мають стороннього запаху. Дякую за якість.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY763/02 Антиколькова соска
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY763/02 Антиколькова соска
W wieku 2 tygodni niemowlęta karmione butelką Philips Avent wykazywały mniej objawów kolki oraz znacznie mniej niepokoju w nocy w porównaniu z niemowlętami karmionymi butelką innej marki. Konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się, a tym samym wciąganiu powietrza i przerwom w karmieniu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Czym są kolki i jak wpływają na niemowlęta? Kolki są częściowo spowodowane połykaniem powietrza podczas karmienia, co powoduje dyskomfort w układzie pokarmowym niemowlęcia. Objawy obejmują płacz, niepokój, wzdęcia i ulewanie pokarmu.
W porównaniu z poprzednim opakowaniem.
Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.
Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011.