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Philips Avent Smoczek antykolkowy
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SCY763/02
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Instrukcja obsługi
Wszystko (7)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
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