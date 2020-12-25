Te same produkty, nowa nawigacja

Wprowadziliśmy nową nawigację szybkości przepływu mleka ze smoczka opartą na tempie picia dziecka. Zacznając od smoczka dołączonego do butelki, zaobserwuj jak pije dziecko czy szybko i ochoczo czy powoli i delikatnie.​ Zmień na mniejszy przepływ jeśli mleko wycieka z ust maluszka lub dziecko się zachłystuje. Zmień na większy przepływ jeśli dziecko bawi się smoczkiem lub wygląda na sfrustrowane. Po tej aktualizacji możesz otrzymać różne wzory opakowań, jednak funkcjonalność pozostaje niezmienna.