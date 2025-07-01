Wyszukiwane terminy
SCY903/73
Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
Smoczek Natural Response uwalnia mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niczym pierś, pozwala niemowlęciu pić mleko w jego własnym tempie, ułatwiając połączenie karmienia piersią z karmieniem butelką. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu.
Smoczek Natural Response wspiera naturalny rytm karmienia niemowlęcia, ułatwiając łączenie karmienia piersią i butelką. Smoczek wyposażony jest w unikatowy otwór, który powoduje wypływanie mleka wyłącznie w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Dzięki temu gdy dziecko przestaje ssać, aby nabrać powietrza, mleko również przestaje płynąć.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek naśladuje kształtem i fakturą kobiecą pierś, pomagając dziecku przyssać się i spokojnie pić.
Jeśli Twój noworodek stale nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas sesji karmienia lub ma trudności w pobieraniu mleka, zmień smoczek na smoczek o większym przepływie. W przypadku utrzymujących się problemów z karmieniem należy zasięgnąć porady lekarza.
Zaworek antykolkowy utrzymuje powietrze z dala od brzuszka dziecka podczas karmienia, ograniczając kolkę i dyskomfort.
Otwór smoczka został skonstruowany tak, aby mleko wypływało tylko wtedy, gdy dziecko ssie. Dzięki temu można mieć pewność, że mleko nigdzie się nie rozleje.
Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.
Wprowadziliśmy nową nawigację szybkości przepływu mleka ze smoczka opartą na tempie picia dziecka. Zacznając od smoczka dołączonego do butelki, zaobserwuj jak pije dziecko czy szybko i ochoczo czy powoli i delikatnie. Zmień na mniejszy przepływ jeśli mleko wycieka z ust maluszka lub dziecko się zachłystuje. Zmień na większy przepływ jeśli dziecko bawi się smoczkiem lub wygląda na sfrustrowane. Po tej aktualizacji możesz otrzymać różne wzory opakowań, jednak funkcjonalność pozostaje niezmienna.
Szeroka szyjka butelki ułatwia napełnianie i czyszczenie. Produkt składa się z zaledwie kilku części, dzięki czemu składanie jest szybkie i proste.
Butelka zaprojektowana tak, by łatwo ją trzymać pod dowolnym kątem, zapewniając komfort karmienia. Idealna zarówno dla dorosłych dłoni, jak i małych rączek niemowlęcia, które chętnie uczą się samodzielności.
Laktator, butelki i elementy kubeczka – można dowolnie łączyć, tworząc zestaw idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i potrzeb Twojego dziecka.
Butelki i smoczki Philips Avent Natural zostały wykonane z materiału niezawierającego bisfenolu A*.
Nasze responsywne butelki Natural różnią się od tradycyjnych modeli ze swobodnym wypływem pokarmu. Podobnie jak podczas karmienia piersią, maluszek może potrzebować kilku prób, by przyzwyczaić się do nowego sposobu picia – to całkowicie naturalny proces.
Materiał
Zawartość zestawu
Funkcje
