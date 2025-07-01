Wyszukiwane terminy

    • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Philips Avent Natural Response Butelka dla niemowląt

      SCY903/73

      Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Smoczek Natural Response uwalnia mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niczym pierś, pozwala niemowlęciu pić mleko w jego własnym tempie, ułatwiając połączenie karmienia piersią z karmieniem butelką. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.

      Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Smoczek imitujący pierś

      • 3 butelki
      • 260 ml
      • Smoczek o średnim wypływie
      • 3-6 mies.
      Smoczek umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę.

      Smoczek umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę.

      Smoczek Natural Response wspiera naturalny rytm karmienia niemowlęcia, ułatwiając łączenie karmienia piersią i butelką. Smoczek wyposażony jest w unikatowy otwór, który powoduje wypływanie mleka wyłącznie w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Dzięki temu gdy dziecko przestaje ssać, aby nabrać powietrza, mleko również przestaje płynąć.

      Naturalne przysysanie dzięki smoczkowi w kształcie sutka

      Naturalne przysysanie dzięki smoczkowi w kształcie sutka

      Szeroki, miękki i elastyczny smoczek naśladuje kształtem i fakturą kobiecą pierś, pomagając dziecku przyssać się i spokojnie pić.

      Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny:

      Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny:

      Jeśli Twój noworodek stale nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas sesji karmienia lub ma trudności w pobieraniu mleka, zmień smoczek na smoczek o większym przepływie. W przypadku utrzymujących się problemów z karmieniem należy zasięgnąć porady lekarza.

      Zaprojektowana, aby ograniczać kolkę i dyskomfort

      Zaprojektowana, aby ograniczać kolkę i dyskomfort

      Zaworek antykolkowy utrzymuje powietrze z dala od brzuszka dziecka podczas karmienia, ograniczając kolkę i dyskomfort.

      Specjalna budowa smoczka zapobiegająca kapaniu chroni przed rozlewaniem się mleka

      Specjalna budowa smoczka zapobiegająca kapaniu chroni przed rozlewaniem się mleka

      Otwór smoczka został skonstruowany tak, aby mleko wypływało tylko wtedy, gdy dziecko ssie. Dzięki temu można mieć pewność, że mleko nigdzie się nie rozleje.

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

      Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.

      Te same produkty, nowa nawigacja

      Te same produkty, nowa nawigacja

      Wprowadziliśmy nową nawigację szybkości przepływu mleka ze smoczka opartą na tempie picia dziecka. Zacznając od smoczka dołączonego do butelki, zaobserwuj jak pije dziecko czy szybko i ochoczo czy powoli i delikatnie.​ Zmień na mniejszy przepływ jeśli mleko wycieka z ust maluszka lub dziecko się zachłystuje. Zmień na większy przepływ jeśli dziecko bawi się smoczkiem lub wygląda na sfrustrowane. Po tej aktualizacji możesz otrzymać różne wzory opakowań, jednak funkcjonalność pozostaje niezmienna.

      Łatwe używanie, mycie i składanie

      Łatwe używanie, mycie i składanie

      Szeroka szyjka butelki ułatwia napełnianie i czyszczenie. Produkt składa się z zaledwie kilku części, dzięki czemu składanie jest szybkie i proste.

      Łatwa do trzymania, przez rodzica jak i maluszka

      Łatwa do trzymania, przez rodzica jak i maluszka

      Butelka zaprojektowana tak, by łatwo ją trzymać pod dowolnym kątem, zapewniając komfort karmienia. Idealna zarówno dla dorosłych dłoni, jak i małych rączek niemowlęcia, które chętnie uczą się samodzielności.

      Kompatybilność z innymi produktami serii Avent

      Kompatybilność z innymi produktami serii Avent

      Laktator, butelki i elementy kubeczka – można dowolnie łączyć, tworząc zestaw idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i potrzeb Twojego dziecka.

      Responsywne smoczki i butelki Natural nie zawierają bisfenolu A*

      Responsywne smoczki i butelki Natural nie zawierają bisfenolu A*

      Butelki i smoczki Philips Avent Natural zostały wykonane z materiału niezawierającego bisfenolu A*.

      Poczekaj cierpliwie — dziecko musi się przyzwyczaić

      Poczekaj cierpliwie — dziecko musi się przyzwyczaić

      Nasze responsywne butelki Natural różnią się od tradycyjnych modeli ze swobodnym wypływem pokarmu. Podobnie jak podczas karmienia piersią, maluszek może potrzebować kilku prób, by przyzwyczaić się do nowego sposobu picia – to całkowicie naturalny proces.

      Specyfikacja techniczna

      • Materiał

        Smoczek
        • Silikon
        • Bez bisfenolu A*

      • Zawartość zestawu

        Butelka dla niemowląt 260 ml
        3  szt.
        Smoczek bardzo wolny
        3 szt.

      • Funkcje

        Właściwości smoczka
        • Naturalne przysysanie
        • Zabezpieczenie przed kapaniem
        • Miękki i elastyczny
        • Zaworek antykolkowy

      • 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
