Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Philips Avent Natural Response Butelka dla niemowląt

      SCY906/02

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Smoczek Natural Response umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Niemowlę pije, połyka i oddycha całkowicie naturalnie, tak samo jakby ssało pierś. Smoczek ułatwia łączenie karmienia naturalnego i butelką.

      Zobacz wszystkie korzyści
      Wybierz opcję płatności

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Butelki dla niemowląt Natural
      Bezpłatna dostawa dla wszystkich zamówień

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Zobacz wszystko
      Ten produkt
      Natural Response
      - {discount-value}

      Natural Response

      Butelka dla niemowląt

      łącznie

      recurring payment

      Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Smoczek imitujący pierś

      • 2 butelki
      • 330 ml
      • Smoczek o szybkim wypływie
      • 6m+
      Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

      Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

      Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

      Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

      Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

      Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

      Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

      Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

      Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

      Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

      Niekapiący smoczek zapobiega rozlewaniu się mleka

      Niekapiący smoczek zapobiega rozlewaniu się mleka

      Specjalnie zaprojektowane rozcięcie J-slit w smoczku uwalnia mleko wyłącznie wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Dzięki temu masz pewność, że nic się nie rozleje, zapewniając czystość i wygodę podczas karmienia.

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

      Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.

      Te same produkty, nowa nawigacja

      Te same produkty, nowa nawigacja

      Przeszliśmy na system nawigacji przepływowej oparty na tempie. Zacznij od smoczka dołączonego do butelki. Wypróbuj mniejszy przepływ, jeśli mleko wycieka z ust dziecka lub dziecko zachłystuje się. Wypróbuj większy przepływ, jeśli dziecko bawi się smoczkiem zamiast pić lub wydaje się sfrustrowane. Po wprowadzeniu tej aktualizacji możesz otrzymać dowolny styl opakowania.

      Łatwe używanie, mycie i składanie

      Łatwe używanie, mycie i składanie

      Szeroka szyjka butelki ułatwia napełnianie i czyszczenie. Produkt składa się z zaledwie kilku części, dzięki czemu składanie jest szybkie i proste.

      Łatwa do trzymania, przez rodzica jak i maluszka

      Łatwa do trzymania, przez rodzica jak i maluszka

      Butelka zaprojektowana tak, by łatwo ją trzymać pod dowolnym kątem, zapewniając komfort karmienia. Idealna zarówno dla dorosłych dłoni, jak i małych rączek niemowlęcia, które chętnie uczą się samodzielności.

      Kompatybilność z innymi produktami serii Avent

      Kompatybilność z innymi produktami serii Avent

      Laktator, butelki i elementy kubeczka – można dowolnie łączyć, tworząc zestaw idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i potrzeb Twojego dziecka.

      Responsywne smoczki i butelki Natural nie zawierają bisfenolu A*

      Responsywne smoczki i butelki Natural nie zawierają bisfenolu A*

      Butelki i smoczki Philips Avent Natural zostały wykonane z materiału niezawierającego bisfenolu A*.

      Poczekaj cierpliwie — dziecko musi się przyzwyczaić

      Poczekaj cierpliwie — dziecko musi się przyzwyczaić

      Nasze responsywne butelki Natural różnią się od tradycyjnych modeli ze swobodnym wypływem pokarmu. Podobnie jak podczas karmienia piersią, maluszek może potrzebować kilku prób, by przyzwyczaić się do nowego sposobu picia – to całkowicie naturalny proces.

      Specyfikacja techniczna

      • Materiał

        Smoczek
        • Silikon
        • Bez bisfenolu A*

      • Zawartość zestawu

        Butelka dla niemowląt 330 ml
        2  szt.
        Smoczek średni
        2 szt.

      • Funkcje

        Właściwości smoczka
        • Naturalne przysysanie
        • Zabezpieczenie przed kapaniem
        • Miękki i elastyczny
        • Zaworek antykolkowy

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Clippin

      Znajdź części zamienne i akcesoria

      Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

      Akcesoria

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
      Zarejestruj

      Zamów subskrypcję biuletynu

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.