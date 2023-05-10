ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

Philips Avent Natural ResponseButelka dla niemowląt

SCY906/02

4.8
| (177) Opinie | 96% poleca ten produkt
Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
Smoczek Natural Response umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Niemowlę pije, połyka i oddycha całkowicie naturalnie, tak samo jakby ssało pierś. Smoczek ułatwia łączenie karmienia naturalnego i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek imitujący pierś

Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

  • 2 butelki

  • 330 ml

  • Smoczek o szybkim wypływie

  • 6m+

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

177

Opinie

96%

poleca ten produkt

10/05/2023

Polska

Polska

Doskonała Butelka

Butelka spełnia wszystkie wymogi mojego synka. Wreszcie mamy butelkę z której mleczko nie wylewa się ze smoczka, synek za pierwszym razem zaakceptował butelkę więc dla mnie było to świetne. Super ze jest zaworek antykolkowy dzięki niemu skończyły się u nas problemy z brzuszkiem. Butelka jest lekka zgrabna co idealnie mieści się w rączkach małego brzdąca 🙂

Zalety

*mleczko nie wylewa się ze smoczka * dostępność *

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt

27/04/2023

Polska

Polska

Philips

Produkt idealnie trzyma się w dłoni. Jest wytrzymały i poręczny. Łatwy w utrzymaniu czystości. Karmienie przebiega bez jakichkolwiek problemów.

Zalety

funkcjonalny, wytrzymały

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt

25/04/2023

Polska

Polska

Butelka doskonale się sprawdziła

Produkt spełnił moje oczekiwania. Idealnie zaprojektowany kształt sprawia że mój maluch nie miał problemu z przyzwyczajeniem się do butelki. BUTELKA została zaprojektowana tak że idealnie wpasowuje się w dłoń nic się nie ślizga nie wypada,jest lekka,maluszek spokojnie wypiją całą zawartość bez kolek,'gubienia mleka' oraz łapania powietrza jak dla mnie najlepsza butelka a testowaliśmy już trochę!

Zalety

Lekka, kształt idealnie wpasowujący się w dlon,

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011