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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
2 butelki
330 ml
Smoczek o szybkim wypływie
6m+
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.
4.8
z 5
177
Opinie
96%
poleca ten produkt
Tinek95
10/05/2023
Polska
Doskonała Butelka
Butelka spełnia wszystkie wymogi mojego synka. Wreszcie mamy butelkę z której mleczko nie wylewa się ze smoczka, synek za pierwszym razem zaakceptował butelkę więc dla mnie było to świetne. Super ze jest zaworek antykolkowy dzięki niemu skończyły się u nas problemy z brzuszkiem. Butelka jest lekka zgrabna co idealnie mieści się w rączkach małego brzdąca 🙂
Zalety
*mleczko nie wylewa się ze smoczka * dostępność *
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt
paulinka_258
27/04/2023
Polska
Philips
Produkt idealnie trzyma się w dłoni. Jest wytrzymały i poręczny. Łatwy w utrzymaniu czystości. Karmienie przebiega bez jakichkolwiek problemów.
Zalety
funkcjonalny, wytrzymały
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt
NieSab92
25/04/2023
Polska
Butelka doskonale się sprawdziła
Produkt spełnił moje oczekiwania. Idealnie zaprojektowany kształt sprawia że mój maluch nie miał problemu z przyzwyczajeniem się do butelki. BUTELKA została zaprojektowana tak że idealnie wpasowuje się w dłoń nic się nie ślizga nie wypada,jest lekka,maluszek spokojnie wypiją całą zawartość bez kolek,'gubienia mleka' oraz łapania powietrza jak dla mnie najlepsza butelka a testowaliśmy już trochę!
Zalety
Lekka, kształt idealnie wpasowujący się w dlon,
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY906/01 Butelka dla niemowląt
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011