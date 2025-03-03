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Butelki i smoczki dla niemowląt
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Philips Avent Natural Response Szklana butelka dla niemowląt
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SCY933/02
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (18)
Funkcjonalność (1)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Jak przygotować butelkę i smoczek Philips Avent do pierwszego użycia?
Czy mogę używać smoczków Natural Response z oryginalnymi butelkami Natural?
Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?
Czy mogę używać smoczka Natural Response bez nakładki antykolkowej AirFree?
Natural bottlePierścień mocujący butelki Naturall
AventZakrętka butelki
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia
AventPierścień mocujący butelki do karmienia
Smoczek Philips Avent Natural lub Natural Response się zapadł
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