Butelka ze szkła farmaceutycznego – odporna na wysokie temperatury

Szkło farmaceutyczne borokrzemowe to rodzaj szkła wysokiej jakości, które charakteryzuje się wyjątkową odpornością chemiczną, termiczną oraz mechaniczną. Może wytrzymywać gwałtowne zmiany temperatury, co sprawia, że jest idealne do podgrzewania, sterylizacji i przechowywania w lodówce. Nie reaguje z substancjami chemicznymi, w tym z mlekiem matki czy innymi płynami, dzięki czemu jest bezpieczne dla dzieci i dorosłych. Szkło borokrzemowe jest bardziej odporne na pęknięcia i uszkodzenia niż zwykłe szkło, co zapewnia dłuższą żywotność produktu.