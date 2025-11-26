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  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

Philips Avent Natural ResponseSzklana butelka dla niemowląt

SCY933/02

4.9
| (277) Opinie | 97% poleca ten produkt
Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
Smoczek Natural Response uwalnia mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niczym pierś, pozwala niemowlęciu pić mleko w jego własnym tempie, ułatwiając połączenie karmienia piersią z karmieniem butelką. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek imitujący pierś

Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

  • 2 butelki

  • 240 ml

  • Smoczek o średnim wypływie

  • 3-6 mies.

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

277

Opinie

97%

poleca ten produkt

26/11/2025

Polska

Polska

Polecam

Najlepsza! Wygodna, zdrowa, szybko się nagrzewa i trzyma ciepło

Zalety

Szybko się nagrzewa

Wady

Ciężko domyc brzegi wewnętrzne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

03/03/2025

Polska

Polska

Najlepsza z najlepszych butelek!

Szklana butelka to coś pięknego i bardzo potrzebnego. Butelka nie przechodzi żadnym zapachem, nie odbarwia się, jest po prostu rewelacyjna!

Zalety

jakość, trwałość

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

23/02/2025

Polska

Polska

Must have każdej wyprawki niemowlęcej

Od początku przygodzy z kpi przetestowaliśmy z synkiem od groma butelek różnych marek, ale to właśnie Philips Avent okazał się być strzałem w dziesiątkę. Ostatecznie wybór padł na szklaną, responsywną butelkę Natural. Na początku bałam się, że może szybko się uszkodzić, nic też mylnego. Okazało się, że rodzaj szkła z którego jest wykonana jest wyjątkowo odporny, jak i na gwałtowne zmiany temperatur, co przy kpi jest nieuniknione, tak i na uszkodzenia mechaniczne. W dodatku jest bezpieczna i niereaguje z substancjami chemicznymi. Lubię ją rownież za to, że nie przesiąka zapachem, nie zachodzi, jak te wykonane z plastiku oraz łatwo się ją myje. Butelka o sporej pojemności, bo aż 240ml. Dla mnie to ogromny plus, ponieważ z upływem czasu i wzrostem dziecka wystarczy jedynie zmieniać smoczki. Ma ergonomiczny kształt, który ułatwia karmienie pod dowolnym kątem. Jest to wygodne, jak i dla rodzica, tak i dla bobasa. Podziałka na butelce jest bardzo wyraźna i dokładna zaczyna się już od 20ml. Świetnie, że elementy butelki są zgodne z innymi butelkami marki. Przy zakupie zestaw zawiera butelkę, smoczek 1msc+ (przepływ 3) oraz pokrywkę na butelkę, a więc gotowy set do użytku. My zamierzamy używać do końca karmienia mlekiem i polecamy innym.

Zalety

wykonanie ze szkła borokrzemowego, odporna na uszkodzenia, łatwa do mycia, nie zachodzi jak plastik, nie przesiąka zapachem, duża pojemność, wyraźna podziałka, ergonomiczny kształt, elementy butelki zgodne z innymi produktami marki

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

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