    Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Philips Avent Natural Response Szklana butelka dla niemowląt

      SCY933/02

      Ogólna ocena / 5
      Oceny

      Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Smoczek Natural Response uwalnia mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niczym pierś, pozwala niemowlęciu pić mleko w jego własnym tempie, ułatwiając połączenie karmienia piersią z karmieniem butelką. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.

      Natural Response
      Natural Response

      Szklana butelka dla niemowląt

      Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

      Smoczek imitujący pierś

      • 2 butelki
      • 240 ml
      • Smoczek o średnim wypływie
      • 3-6 mies.
      Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

      Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

      Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

      Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

      Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

      Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

      Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

      Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

      Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

      Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.

      Niekapiący smoczek zapobiega rozlewaniu się mleka

      Niekapiący smoczek zapobiega rozlewaniu się mleka

      Specjalnie zaprojektowane rozcięcie J-slit w smoczku uwalnia mleko wyłącznie wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Dzięki temu masz pewność, że nic się nie rozleje, zapewniając czystość i wygodę podczas karmienia.

      Butelka ze szkła farmaceutycznego – odporna na wysokie temperatury

      Butelka ze szkła farmaceutycznego – odporna na wysokie temperatury

      Szkło farmaceutyczne borokrzemowe to rodzaj szkła wysokiej jakości, które charakteryzuje się wyjątkową odpornością chemiczną, termiczną oraz mechaniczną. Może wytrzymywać gwałtowne zmiany temperatury, co sprawia, że jest idealne do podgrzewania, sterylizacji i przechowywania w lodówce. Nie reaguje z substancjami chemicznymi, w tym z mlekiem matki czy innymi płynami, dzięki czemu jest bezpieczne dla dzieci i dorosłych. Szkło borokrzemowe jest bardziej odporne na pęknięcia i uszkodzenia niż zwykłe szkło, co zapewnia dłuższą żywotność produktu.

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

      Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.

      Wprowadziliśmy nową nawigację szybkości przepływu mleka ze smoczka opartą na tempie picia dziecka. Zacznając od smoczka dołączonego do butelki, zaobserwuj jak pije dziecko czy szybko i ochoczo czy powoli i delikatnie.​ Zmień na mniejszy przepływ jeśli mleko wycieka z ust maluszka lub dziecko się zachłystuje. Zmień na większy przepływ jeśli dziecko bawi się smoczkiem lub wygląda na sfrustrowane. Po tej aktualizacji możesz otrzymać różne wzory opakowań, jednak funkcjonalność pozostaje niezmienna.

      Łatwe używanie, mycie i składanie

      Łatwe używanie, mycie i składanie

      Szeroka szyjka butelki ułatwia napełnianie i czyszczenie. Produkt składa się z zaledwie kilku części, dzięki czemu składanie jest szybkie i proste.

      Responsywne smoczki i butelki Natural nie zawierają bisfenolu A*

      Responsywne smoczki i butelki Natural nie zawierają bisfenolu A*

      Butelki i smoczki Philips Avent Natural zostały wykonane z materiału niezawierającego bisfenolu A*.

      Poczekaj cierpliwie — dziecko musi się przyzwyczaić

      Poczekaj cierpliwie — dziecko musi się przyzwyczaić

      Nasze responsywne butelki Natural różnią się od tradycyjnych modeli ze swobodnym wypływem pokarmu. Podobnie jak podczas karmienia piersią, maluszek może potrzebować kilku prób, by przyzwyczaić się do nowego sposobu picia – to całkowicie naturalny proces.

      Specyfikacja techniczna

      • Materiał

        Smoczek
        • Silikon
        • Bez bisfenolu A*

      • Zawartość zestawu

        Butelka dla niemowląt 240 ml
        2  szt.
        Smoczek bardzo wolny
        2 szt.

      • Funkcje

        Właściwości smoczka
        • Naturalne przysysanie
        • Zabezpieczenie przed kapaniem
        • Miękki i elastyczny
        • Zaworek antykolkowy

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      • 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
