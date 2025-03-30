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Raty 3x0% z Klarna
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Smoczki z przepływem #3,4,5
Niekapiący smoczek
Zaworek antykolkowy
Bez BPA
3 szt w opakowaniu
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
4.8
z 5
97
Opinie
98%
poleca ten produkt
Ewelina Ewa
30/03/2025
Polska
Najlepsze smoczki do butelek
Moja córcia z piersi przeszła na butelki Avent i jestem bardzo zadowolona, bo smoczek przypomina pierś mamy oraz nie przelewa mleka, tzn dziecko musi aktywnie ssać, aby mleko leciało, jak przy piersi.
Zalety
bardzo dobrej jakości bezpieczny silikon
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY963 Smoczek ze średnim przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY963 Smoczek ze średnim przepływem
MamaMikusia
16/03/2025
Polska
Część promocji
Smoczek Natural Philips
Czemu wybrała 5 gwiazdek ? Mój synek odkąd jest na świecie używamy smoczków z Philipsa i są najlepsze dla niego
Zalety
Dziecko się nie dławi
Wady
Nie ma wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami
MomKate
03/03/2025
Polska
Część promocji
Polecam
Smoczki są wykonane w bardzo staranny sposób. Ich anatomiczny kształt przypomina pierś i pozwala uniknąć kolek. Nie ma problemu z cieknącym mlekiem, wypływa tylko kiedy dziecko ssie smoczek. Są łatwe w czyszczeniu. W opakowaniu są trzy różne rodzaje przepływu.
Zalety
Trzy różne przepływy, łatwe w czyszczeniu, antykolkowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami
W porównaniu z poprzednim opakowaniem.
Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011.