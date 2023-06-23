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Philips Avent Responsywny Smoczek Natural zestaw z 3 różnymi przepływami
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SCY960/03
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Dlaczego na opakowaniach smoczków Natural Response nie ma oznaczenia wieku?
Dlaczego mój nowy produkt jest zapakowany w papierowe pudełko?
Natural bottlePierścień mocujący butelki Naturall
AventZakrętka butelki
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