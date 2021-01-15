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Produkcja zakończona

Shaver S9000 PrestigeWymienne głowice golące

SH98/70

4.3
| (11) Opinie | 91% poleca ten produkt
Twoja golarka jak nowa
W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarki Prestige Series 9000.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Twoja golarka jak nowa

  • Precyzyjne ostrza NanoTech

  • Pasuje do modeli SP981X, SP982X, SP986X

Głowice wymienne do modeli Prestige S9000

Głowice wymienne do modeli Prestige S9000

Głowice wymienne SH98 są zgodne z wszystkimi golarkami S9000 Prestige z zaokrąglonymi głowicami (SP981X, SP982X i SP986X). Nie są one zgodne z golarkami S9000 Prestige z głowicami o kątowym kształcie (SP983X, SP984X, SP987X i SP988X), które zamiast tego używają głowicy SH91. Wymienne głowice SH91 pasują do wszystkich golarek S9000 Prestige, z głowicami zarówno o kątowym kształcie, jak i zaokrąglonymi.

Prosta wymiana

Prosta wymiana

1. Zdejmij górną płytę elementu golącego. 2. Wymień na nowy element mocujący głowicy golącej. 3. Aby zresetować golarkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ponad 5 sekund.

Najłatwiejszy sposób na utrzymanie doskonałego stanu golarki

Najłatwiejszy sposób na utrzymanie doskonałego stanu golarki

Ulepszone rozwiązanie znacznie ułatwia konserwację golarki Philips. Nowy format umożliwia montaż głowic golących w dwóch krokach, co ułatwia dokładne czyszczenie golarki i optymalizuje golenie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

11

Opinie

91%

poleca ten produkt

4
3
2

15/01/2021

Polska

Polska

Perfekcyjne ostrza!

Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne

Zalety

Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

23/12/2019

Polska

Polska

Pracownik Philips

idealne w podruzy ;) USB tool

[Employee of philipsglobal] Prawie idealne urzadzenie .. trymetr jest za ostry .. mozna sie zaciac .. wymaga dopracowania !! ;)

Zalety

USB :P

Wady

trymetr ... sami sie temu przyjrzyjcie .. jestescie za inteligentni zeby wam to muwic :) :) :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

16/08/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje

Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.

Zalety

Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.

Wady

Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie