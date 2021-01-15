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Produkcja zakończona
Precyzyjne ostrza NanoTech
Pasuje do modeli SP981X, SP982X, SP986X
Głowice wymienne SH98 są zgodne z wszystkimi golarkami S9000 Prestige z zaokrąglonymi głowicami (SP981X, SP982X i SP986X). Nie są one zgodne z golarkami S9000 Prestige z głowicami o kątowym kształcie (SP983X, SP984X, SP987X i SP988X), które zamiast tego używają głowicy SH91. Wymienne głowice SH91 pasują do wszystkich golarek S9000 Prestige, z głowicami zarówno o kątowym kształcie, jak i zaokrąglonymi.
1. Zdejmij górną płytę elementu golącego. 2. Wymień na nowy element mocujący głowicy golącej. 3. Aby zresetować golarkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ponad 5 sekund.
Ulepszone rozwiązanie znacznie ułatwia konserwację golarki Philips. Nowy format umożliwia montaż głowic golących w dwóch krokach, co ułatwia dokładne czyszczenie golarki i optymalizuje golenie.
4.3
z 5
11
Opinie
91%
poleca ten produkt
Marlock
15/01/2021
Polska
Perfekcyjne ostrza!
Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne
Zalety
Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
23/12/2019
Polska
Pracownik Philips
idealne w podruzy ;) USB tool
[Employee of philipsglobal] Prawie idealne urzadzenie .. trymetr jest za ostry .. mozna sie zaciac .. wymaga dopracowania !! ;)
Zalety
USB :P
Wady
trymetr ... sami sie temu przyjrzyjcie .. jestescie za inteligentni zeby wam to muwic :) :) :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Albedo0.31
16/08/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje
Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.
Zalety
Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.
Wady
Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy