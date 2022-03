Uniwersalna zgodność z HSP/HFP

Bluetooth to technologia zastępująca przewody. Ponieważ technologia Bluetooth jest standardem globalnym, urządzenia Bluetooth różnych producentów mogą ze sobą współpracować, korzystając z udostępnionych profilów. HSP (Handset Profile) i HFP (Handsfree Profile) to profile Bluetooth wymagane do typowej obsługi zestawu słuchawkowego Bluetooth. Jeśli telefon komórkowy jest zgodny z profilem HSP lub HFP (jak praktycznie każdy telefon z interfejsem Bluetooth), ten zestaw słuchawkowy będzie z nim współpracował. Znak słowny i logo Bluetooth należą do firmy Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek wykorzystanie tych znaków przez firmę Koninklijke Philips Electronics N.V. jest przedmiotem licencji.