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Produkcja zakończona
SHB2505BK/00
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.
Bluetooth®
Czarny
Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach. Miękkie, gumowe wykończenie słuchawek zapewnia idealne dopasowanie do kształtu ucha zewnętrznego. Wymienne gumowe nasadki douszne słuchawek gwarantują doskonałą szczelność i dają pewność, że nie umknie Ci żaden dźwięk.
6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.
Steruj muzyką i połączeniami z łatwością za pomocą przycisku wielofunkcyjnego. Nie podoba Ci się ten kawałek? Przełącz go za pomocą długiego kliknięcia. Chcesz odrzucić połączenie i nadal słuchać muzyki? Pojedyncze kliknięcie przycisku załatwi sprawę. Wbudowany mikrofon z redukcją echa zapewnia wyraźny dźwięk podczas rozmowy.
4.9
z 5
16
Opinie
100%
poleca ten produkt
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakosc, cena
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Michał38
24/11/2020
Polska
Pracownik Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Lary27
22/11/2020
Polska
Godne polecenia
Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki