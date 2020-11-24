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Wszystkie serie

  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.

Produkcja zakończona

2000 seriesSłuchawki

SHB2505BK/00

4.9
| (16) Opinie | 100% poleca ten produkt
Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
Bezprzewodowe słuchawki Upbeat typu true wireless to intensywne kolory i całkowita swoboda ruchów. Poczuj wolność i korzystaj ze stabilnego połączenia, bardzo długiego czasu pracy akumulatora oraz kompaktowego etui. Słuchawki zaprojektowano tak, by zapewniały stabilne dopasowanie.
Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.

  • Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

  • Bluetooth®

  • Czarny

Miękkie, gumowe wykończenie; dokładne i wygodne dopasowanie

Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach. Miękkie, gumowe wykończenie słuchawek zapewnia idealne dopasowanie do kształtu ucha zewnętrznego. Wymienne gumowe nasadki douszne słuchawek gwarantują doskonałą szczelność i dają pewność, że nie umknie Ci żaden dźwięk.

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wspaniały dźwięk, mocne basy.

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.

Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.

Steruj muzyką i połączeniami z łatwością za pomocą przycisku wielofunkcyjnego. Nie podoba Ci się ten kawałek? Przełącz go za pomocą długiego kliknięcia. Chcesz odrzucić połączenie i nadal słuchać muzyki? Pojedyncze kliknięcie przycisku załatwi sprawę. Wbudowany mikrofon z redukcją echa zapewnia wyraźny dźwięk podczas rozmowy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

16

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakosc, cena

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

24/11/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

22/11/2020

Polska

Polska

Godne polecenia

Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie