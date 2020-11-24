Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SHB3075BL/00
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
12-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc wystarczającą do słuchania muzyki przez cały dzień.
Słuchawki BASS+ są wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki głośnikowe, które zapewniają mocne, pulsujące basy.
Zaprojektowane z myślą o optymalnym dopasowaniu słuchawki BASS+ są wyposażone w obrotowe elementy nauszne i regulowany pałąk na głowę, co pozwala użytkownikowi dokładnie je dopasować.
4.4
z 5
30
Opinie
82%
poleca ten produkt
Magda95
24/11/2020
Polska
Moje najlepsze słuchawki
Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.
Zalety
Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Michał38
24/11/2020
Polska
Pracownik Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam
Przegląd ten został wykonany dla SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Przegląd ten został wykonany dla SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
N-MATI
22/11/2020
Polska
BASS+
Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych