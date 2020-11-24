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  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

SHB3075BL/00

4.4
| (30) Opinie | 82% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Niebieski
Poczuj moc. BASS+
Słuchawki Philips BASS+ to imponujące, potężne basy w eleganckiej i kompaktowej konstrukcji. Estetyczny wygląd, świetne brzmienie i doskonały stosunek jakości do ceny. Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth dla osób, które potrzebują mocniejszych basów, a nie dużych gabarytów.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj moc. BASS+

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

Akumulator zapewnia 12-godzinny czas odtwarzania

Akumulator zapewnia 12-godzinny czas odtwarzania

12-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc wystarczającą do słuchania muzyki przez cały dzień.

Przetworniki głośnikowe o średnicy 32 mm

Przetworniki głośnikowe o średnicy 32 mm

Słuchawki BASS+ są wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki głośnikowe, które zapewniają mocne, pulsujące basy.

Regulowane elementy nauszne i opaska na głowę zapewniają optymalny komfort

Regulowane elementy nauszne i opaska na głowę zapewniają optymalny komfort

Zaprojektowane z myślą o optymalnym dopasowaniu słuchawki BASS+ są wyposażone w obrotowe elementy nauszne i regulowany pałąk na głowę, co pozwala użytkownikowi dokładnie je dopasować.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

30

Opinie

82%

poleca ten produkt

1

24/11/2020

Polska

Polska

Moje najlepsze słuchawki

Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.

Zalety

Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

24/11/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam

Przegląd ten został wykonany dla SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Przegląd ten został wykonany dla SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

22/11/2020

Polska

Polska

BASS+

Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
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