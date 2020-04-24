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Produkcja zakończona
SHB4205BK/00
Przetworniki 12,2 mm/otw. konstrukcja
Dokanałowe
Innowacyjne tuby basowe w słuchawkach zwiększają przepływ powietrza, aby zapewnić głębokie, bogate brzmienie tonów niskich.
Przetworniki 12,2 mm o dużej mocy ostały opracowane z myślą o czystym i szczegółowym brzmieniu.
Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.
4.5
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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