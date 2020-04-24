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Wszystkie serie

  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

SHB4205WT/00

4.5
| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
Prawdziwa wolność dzięki lekkości. Bez przewodów, które mogłyby Cię ograniczać. Bezprzewodowe słuchawki Philips Flite Hyprlite z pałąkiem na kark są tak smukłe i lekkie, że prawie nie czujesz, że je nosisz.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

  • Przetworniki 12,2 mm/otw. konstrukcja

  • Dokanałowe

Eleganckie, metaliczne, błyszczące akcenty

Eleganckie, metaliczne, błyszczące akcenty

Wyjątkowa konstrukcja z błyszczącymi akcentami — świeży, nowoczesny styl.

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Tuba basowa zapewnia bogate brzmienie tonów niskich

Tuba basowa zapewnia bogate brzmienie tonów niskich

Innowacyjne tuby basowe w słuchawkach zwiększają przepływ powietrza, aby zapewnić głębokie, bogate brzmienie tonów niskich.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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