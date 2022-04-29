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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

SHB4305WT/00

3.7
| (15) Opinie
Poczuj moc. BASS+
Zaskakująco głośny dźwięk płynący z niewielkiej, wytrzymałej obudowy. Dzięki przetwornikom dostrojonym do potężnego brzmienia basów słuchawki Bluetooth Philips BASS+ zapewniają doskonałą izolację dźwięku i bezprzewodową swobodę, umożliwiając czerpanie pełni wrażeń z każdego utworu.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj moc. BASS+

  • Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

  • 6 godzin odtwarzania

  • Niezwykła wygoda

Wydajne przetworniki głośnikowe o średnicy 12,2 mm

Wydajne przetworniki głośnikowe o średnicy 12,2 mm

Wydajne przetworniki o średnicy 12,2 mm są zamknięte w eleganckiej, kompaktowej obudowie i generują naprawdę mocne basy, dzięki którym naprawdę poczujesz rytm.

Akumulator zapewnia 6-godzinny czas odtwarzania

Akumulator zapewnia 6-godzinny czas odtwarzania

6-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc wystarczającą do słuchania muzyki przez cały dzień.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Możesz łatwo sparować słuchawki z dowolnym urządzeniem Bluetooth w celu bezprzewodowego odtwarzania muzyki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

15

Opinie

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Zalety

bass, odporne na wodę, fajny design,

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Zalety

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Wady

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/06/2020

Polska

Polska

R E W E L A C J A!!,

Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM

Zalety

Jak w komentarzu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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