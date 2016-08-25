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Produkcja zakończona
SHB5500WT/00
Czyste i potężne brzmienie basów — bezprzewodowo
Słuchawki Philips z funkcją łączności Bluetooth zapewniają bezprzewodowe działanie bez utraty jakości. Elementy nauszne z miękkimi poduszkami i długi czas pracy akumulatora gwarantują wygodę podczas wielogodzinnego słuchania muzyki i prowadzenia rozmów.
Przetworniki 32 mm/konstr. półzamknięta
Nauszne
Jeśli chodzi o prawdziwą przyjemność ze słuchania muzyki i łatwe przełączanie się między muzyką a rozmowami telefonicznymi, nic nie pobije technologii Bluetooth! Aby słuchać ulubionych utworów, wystarczy sparować zestaw słuchawkowy Philips z tabletem lub smartfonem z technologią Bluetooth, a następnie dotknąć intuicyjnych przycisków na elementach nausznych, aby zmienić głośność lub wstrzymać odtwarzanie utworu przed odebraniem lub nawiązaniem połączenia.
3.6
z 5
10
Opinie
VRx666
25/08/2016
Polska
Bardzo dobre słuchawki w tej klasie cenowej
Słuchawki są dosyć kompaktowe, nie odstają od głowy na 20cm. Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca, jak na słuchawki bluetooth w tej cenie. Niska jakość dźwięku u przedmówców może wynikać ze słabego nadajnika bluetooth. Zaobserwowałem taką sytuację przy zewnętrznym tanim nadajniku do komputera stacjonarnego i w starym laptopie. Przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0 w nowym laptopie problem nie występuje, korzystając z tych samych aplikacji. Ktoś kto napisał, że słuchawki wbijają się w głowę, chyba nie miał na głowie słychawek które na prawdę się wbijają... Owszem, muszą się trzymać, żeby nie spaść, ale nie jest to nadmierny ucisk (proponuję w jakimś sklepie założyć XX.Y)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
VRx666
25/08/2016
Polska
Bardzo dobre słuchawki w tej klasie cenowej
Słuchawki są dosyć kompaktowe, nie odstają od głowy na 20cm. Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca, jak na słuchawki bluetooth w tej cenie. Niska jakość dźwięku u przedmówców może wynikać ze słabego nadajnika bluetooth. Zaobserwowałem taką sytuację przy zewnętrznym tanim nadajniku do komputera stacjonarnego i w starym laptopie. Przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0 w nowym laptopie problem nie występuje, korzystając z tych samych aplikacji. Ktoś kto napisał, że słuchawki wbijają się w głowę, chyba nie miał na głowie słychawek które na prawdę się wbijają... Owszem, muszą się trzymać, żeby nie spaść, ale nie jest to nadmierny ucisk (proponuję w jakimś sklepie założyć XX.Y)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
kacpershb5500
17/04/2016
Polska
tanie dobre sluchawki
Dobra jakość i cena, bluetooth Doskonałe dla graczy i dla słuchaczy. Ja ich dużo używam I bardzo rzadko ładuje je. Jeśli przeczytaliście opis to prawda co tam piszą. Życzę miłego słuchania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones