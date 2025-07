Nie przegapisz żadnej chwili. Stabilne połączenie cyfrowe z jednostką bazową

Te słuchawki telewizyjne wykorzystują cyfrowe połączenie 2,4 G do odbioru sygnałów z jednostki bazowej, dzięki czemu zakłócenia powodowane przez inne urządzenia inteligentne lub radia znajdujące się w pobliżu nie stanowią problemu. Możesz nawet pójść do kuchni, aby przygotować przekąskę — zasięg 30 m gwarantuje, że nadal będziesz słyszeć, co się dzieje.