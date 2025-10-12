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Produkcja zakończona
SHC8585/00
Twoje osobiste kino domowe
Słyszymy trójwymiarowo, dlatego te słuchawki odtwarzają niezwykłą trójwymiarową przestrzeń dźwiękową — to najlepsza metoda słuchania muzyki oraz oglądania kina domowego.
Dźwięk przestrzenny SRS WOW
Podstawka dokująca
Ergonomiczny, trójwymiarowy kształt elementu nausznego równo rozkłada obciążenie i zapewnia lepsze i wygodniejsze dopasowanie.
Naciśnięcie małego przycisku strojenia na słuchawkach włącza mikroprocesorowo sterowany układ strojenia, który ustawia optymalną częstotliwość transmisji zapewniając najlepszą jakość odbioru i doskonałą jakość dźwięku.
Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.
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