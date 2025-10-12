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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki do kina domowego

SHC8585/00

Twoje osobiste kino domowe

Słyszymy trójwymiarowo, dlatego te słuchawki odtwarzają niezwykłą trójwymiarową przestrzeń dźwiękową — to najlepsza metoda słuchania muzyki oraz oglądania kina domowego.

Poznaj wszystkie korzyści

Całkowicie otaczający, bezprzewodowy dźwięk przestrzenny

Twoje osobiste kino domowe

  • Dźwięk przestrzenny SRS WOW

  • Podstawka dokująca

Formowane elementy nauszne zapewniają idealne dopasowanie

Ergonomiczny, trójwymiarowy kształt elementu nausznego równo rozkłada obciążenie i zapewnia lepsze i wygodniejsze dopasowanie.

Automatyczne dostrojenie ułatwia ustawianie częstotliwości transmisji

Naciśnięcie małego przycisku strojenia na słuchawkach włącza mikroprocesorowo sterowany układ strojenia, który ustawia optymalną częstotliwość transmisji zapewniając najlepszą jakość odbioru i doskonałą jakość dźwięku.

3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów

Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie