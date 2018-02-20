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Produkcja zakończona
SHE1455BK/10
Dynamiczny bas
Głośniki zapewniające dynamiczne basy i wyrazisty dźwięk.
Douszne
Czarny
Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano miękkie gumowe elementy między słuchawkami a przewodem. Ich zadaniem jest ochrona połączenia przed uszkodzeniem wskutek częstego zginania.
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
Wyjątkowo małe przetworniki tych słuchawek firmy Philips doskonale pasują do wnętrza ucha i dzięki temu stanowią barierę dla szumu z zewnątrz oraz zapewniają intensywne doznania dźwiękowe.
1.0
z 5
1
Opinia
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1455BK Căşti intraauriculare
Przegląd ten został wykonany dla SHE1455BK Căşti intraauriculare