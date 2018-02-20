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Produkcja zakończona

Słuchawki douszne

SHE1455WT/10

1

| (1) Opinia

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Dynamiczny bas

Głośniki zapewniające dynamiczne basy i wyrazisty dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

Odtw. muzyki i rozmowy telefon.

Dynamiczny bas

  • Douszne

  • Czarny

3 wymienne, gumowe nakładki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha

3 wymienne, gumowe nakładki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha

Mając do dyspozycji 3 pary wymiennych nakładek dousznych firmy Philips w różnych rozmiarach, na pewno znajdziesz parę, która będzie najlepiej pasować do Twoich uszu.

Perfekcyjne wypełnienie wnętrza ucha zapewnia skuteczne tłumienie szumów z zewnątrz

Wyjątkowo małe przetworniki tych słuchawek firmy Philips doskonale pasują do wnętrza ucha i dzięki temu stanowią barierę dla szumu z zewnątrz oraz zapewniają intensywne doznania dźwiękowe.

Gumowany reduktor naprężeń na przewodzie zwiększa trwałość

Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano miękkie gumowe elementy między słuchawkami a przewodem. Ich zadaniem jest ochrona połączenia przed uszkodzeniem wskutek częstego zginania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1455BK Căşti intraauriculare

Przegląd ten został wykonany dla SHE1455BK Căşti intraauriculare

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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