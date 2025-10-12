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Produkcja zakończona
SHE2305BL/00
Dostępne warianty
Przetworniki 12,2 mm/otwarte, douszne
Zintegrowany mikrofon
Niebieska
Niezwykła wygoda
Wyraź swój styl za pomocą przewodów o intensywnych kolorach i półprzezroczystej obudowie głośnika. Neodymowe przetworniki akustyczne 12,2 mm zapewniają wyraźny dźwięk i dobre basy.
Owalny kształt tych lekkich słuchawek dousznych umożliwia słuchanie muzyki w naprawdę komfortowych warunkach.
Pilot na przewodzie ułatwia rozpoczynanie rozmowy czy wstrzymywanie odtwarzania — wszystko to bez dotykania smartfona. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk podczas rozmowy.
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