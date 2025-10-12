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Produkcja zakończona

Słuchawki douszne z mikrofonem

SHE2305PP/00

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Różowo-fioletowy
Różowo-fioletowy
Bądź w centrum uwagi
Słuchaj muzyki, gdziekolwiek jesteś. Te słuchawki douszne są dostępne w czterech intensywnych wersjach kolorystycznych i mają półprzezroczystą obudowę głośników z kolorowymi przewodami. Po co wtapiać się w otoczenie, gdy Twoim przeznaczeniem jest się wyróżniać?
Poznaj wszystkie korzyści

Bądź w centrum uwagi

  • Przetworniki 12,2 mm/otwarte, douszne

  • Zintegrowany mikrofon

  • Różowo-fioletowe

  • Niezwykła wygoda

Przewody o intensywnych kolorach i półprzezroczysta obudowa głośnika

Wyraź swój styl za pomocą przewodów o intensywnych kolorach i półprzezroczystej obudowie głośnika. Neodymowe przetworniki akustyczne 12,2 mm zapewniają wyraźny dźwięk i dobre basy.

Lekkie, owalne słuchawki douszne zapewniają niezwykłą wygodę

Owalny kształt tych lekkich słuchawek dousznych umożliwia słuchanie muzyki w naprawdę komfortowych warunkach.

Pilot na przewodzie. Łatwe przełączanie między muzyką i obsługą połączeń.

Pilot na przewodzie ułatwia rozpoczynanie rozmowy czy wstrzymywanie odtwarzania — wszystko to bez dotykania smartfona. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk podczas rozmowy.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie