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Produkcja zakończona
SHE3010TL/00
Przetworniki 14,8 mm/otw. konstrukcja
Douszne
Miękka i elastyczna część chroni połączenie przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane ich zginaniem.
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.
Przezroczysta, pokryta gumą konstrukcja słuchawek dopasowuje się do kształtu ucha, umożliwiając wygodne słuchanie.
4.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Słuchawki douszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Słuchawki douszne
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Słuchawki douszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular