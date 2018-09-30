Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SHE3205BL/00
Bogate brzmienie basów i czysty dźwięk
Zaprojektowane z myślą o wygodzie i optymalnym dopasowaniu słuchawki SHE3205 są wyposażone w przetworniki 14,2 mm i wyprowadzenie tonów niskich, dzięki czemu zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk. Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń. Dostępne są w 6 żywych kolorach, więc łatwo dopasujesz je do swojego zegarka Apple.
Przetworniki 14,2 mm/otw. konstrukcja
Douszne
Wysokiej jakości przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm z magnesami neodymowymi zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk.
Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.
Konstrukcja produktu opiera się na geometrii uszu, dzięki czemu produkt dobrze dopasowuje się do ucha, a korzystanie z niego jest niezwykle wygodne.
5.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BL Słuchawki douszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BK Słuchawki douszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BK Słuchawki douszne
Prabc
14/05/2017
Polska
Polecam
Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BK Słuchawki douszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BK Słuchawki douszne