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Produkcja zakończona

Słuchawki douszne

SHE3205WT/00

5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski

Bogate brzmienie basów i czysty dźwięk

Zaprojektowane z myślą o wygodzie i optymalnym dopasowaniu słuchawki SHE3205 są wyposażone w przetworniki 14,2 mm i wyprowadzenie tonów niskich, dzięki czemu zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk. Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń. Dostępne są w 6 żywych kolorach, więc łatwo dopasujesz je do swojego zegarka Apple.

Poznaj wszystkie korzyści

Produkt opracowany z myślą o wygodnym dopasowaniu do geometrii uszu

Bogate brzmienie basów i czysty dźwięk

  • Przetworniki 14,2 mm/otw. konstrukcja

  • Douszne

Przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk

Przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk

Wysokiej jakości przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm z magnesami neodymowymi zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk.

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.

Produkt opracowany z myślą o wygodnym dopasowaniu do geometrii uszu

Konstrukcja produktu opiera się na geometrii uszu, dzięki czemu produkt dobrze dopasowuje się do ucha, a korzystanie z niego jest niezwykle wygodne.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BL Słuchawki douszne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BK Słuchawki douszne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BK Słuchawki douszne

14/05/2017

Polska

Polska

Polecam

Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BK Słuchawki douszne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3205BK Słuchawki douszne

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie