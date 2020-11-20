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Wszystkie serie

  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
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  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
  • Mocne brzmienie, pulsujące basy
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  • Mocne brzmienie, pulsujące basy

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHE3555BL/00

4.8
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Niebieski
Mocne brzmienie, pulsujące basy
Potężne brzmienie basu dousznych słuchawek Philips Beamers zamknięte zostało w niezwykle kompaktowej konstrukcji. Owalne wkładki zapewniają wygodę noszenia.
Poznaj wszystkie korzyści

Kompaktowa konstrukcja

Mocne brzmienie, pulsujące basy

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

2 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie

Nasadki są dostępne w 2 rozmiarach, co pozwala na dokładne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowane mikrofony umożliwiają łatwe przełączanie między słuchaniem utworów muzycznych a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu nigdy nie tracisz łączności.

Potężne brzmienie basów i czysty dźwięk dzięki wydajnym przetwornikom

Słuchawki douszne Philips Vibes mają niewielki rozmiar i są wyposażone w wydajne przetworniki. Idealnie dopasowują się do uszu i emitują czysty dźwięk i potężne basy.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Zalety

Všetko

Wady

Žiadne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Zalety

Качество и удобство

Wady

Не выявил

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3555RD Навушники з мікрофоном

19/06/2020

България

България

Zweryfikowany kupujący

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Zalety

Малки и компактни

Wady

Няма

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3555WT Слушалки с микрофон

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3555WT Слушалки с микрофон

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie