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Produkcja zakończona
SHE3555WT/00
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
Nasadki są dostępne w 2 rozmiarach, co pozwala na dokładne dopasowanie do potrzeb użytkownika.
Wbudowane mikrofony umożliwiają łatwe przełączanie między słuchaniem utworów muzycznych a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu nigdy nie tracisz łączności.
Słuchawki douszne Philips Vibes mają niewielki rozmiar i są wyposażone w wydajne przetworniki. Idealnie dopasowują się do uszu i emitują czysty dźwięk i potężne basy.
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Zalety
Všetko
Wady
Žiadne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Zalety
Качество и удобство
Wady
Не выявил
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3555RD Навушники з мікрофоном
HRISS
19/06/2020
България
Zweryfikowany kupujący
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Zalety
Малки и компактни
Wady
Няма
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3555WT Слушалки с микрофон
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3555WT Слушалки с микрофон