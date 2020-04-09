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  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHE4205WT/00

4.7
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
Komfortowe słuchawki Philips Flite Hyprlite będą pasować do Twojego stylu — zapewniają czysty dźwięk, a ich noszenie to prawdziwa przyjemność. Są niezwykle wąskie i niewiarygodnie lekkie, dlatego możesz zapomnieć, że je nosisz.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

  • Przetworniki 12,2 mm/otwarte, douszne

  • Douszne

Trwały przewód z reduktorem naprężeń

Trwały przewód z reduktorem naprężeń

Lekki nie znaczy delikatny — przewód słuchawkowy stworzony do słuchania muzyki w drodze został wyposażony w reduktor naprężeń zapewniający trwałość i dłuższą żywotność.

Eleganckie, metaliczne, błyszczące akcenty

Eleganckie, metaliczne, błyszczące akcenty

Wyjątkowa konstrukcja z błyszczącymi akcentami — świeży, nowoczesny styl.

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Zalety

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Wady

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Слушалки с микрофон

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Zalety

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Wady

Zvuk není perfektní

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie