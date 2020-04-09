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Produkcja zakończona
SHE4205WT/00
Przetworniki 12,2 mm/otwarte, douszne
Douszne
Lekki nie znaczy delikatny — przewód słuchawkowy stworzony do słuchania muzyki w drodze został wyposażony w reduktor naprężeń zapewniający trwałość i dłuższą żywotność.
Wyjątkowa konstrukcja z błyszczącymi akcentami — świeży, nowoczesny styl.
Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Zalety
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Wady
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Слушалки с микрофон
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Zalety
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Wady
Zvuk není perfektní
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem