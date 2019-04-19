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  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
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Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHE4305BK/00

4.8
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Poczuj moc. BASS+
Doświadcz zaskakująco głośnego dźwięku płynącego z niewielkiej, wytrzymałej obudowy. Dzięki przetwornikom dostrojonym do potężnego brzmienia basów słuchawki Philips BASS+ zapewniają doskonałą izolację dźwięku i stabilność noszenia, umożliwiając czerpanie pełni wrażeń z każdego utworu.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj moc. BASS+

  • Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

Wydajne przetworniki głośnikowe o średnicy 12,2 mm

Wydajne przetworniki głośnikowe o średnicy 12,2 mm

Wydajne przetworniki o średnicy 12,2 mm są zamknięte w eleganckiej, kompaktowej obudowie i generują naprawdę mocne basy, dzięki którym naprawdę poczujesz rytm.

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalny komfort

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalny komfort

Ergonomiczna konstrukcja wykorzystuje owalne i skośnie ustawione rurki w celu uzyskania wygodnego i naturalnego dopasowania do ucha. Dzięki temu możesz słuchać muzyki przez wiele godzin bez cienia dyskomfortu.

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie