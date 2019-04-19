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Produkcja zakończona
SHE4305WT/00
Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
Wydajne przetworniki o średnicy 12,2 mm są zamknięte w eleganckiej, kompaktowej obudowie i generują naprawdę mocne basy, dzięki którym naprawdę poczujesz rytm.
Ergonomiczna konstrukcja wykorzystuje owalne i skośnie ustawione rurki w celu uzyskania wygodnego i naturalnego dopasowania do ucha. Dzięki temu możesz słuchać muzyki przez wiele godzin bez cienia dyskomfortu.
Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.
4.8
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE4305WT Навушники з мікрофоном