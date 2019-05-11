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Produkcja zakończona
SHE8105BK/00
Głębokie i czyste basy
Słuchawki douszne Philips SHE8105 mają solidną aluminiową obudowę, która pomaga uzyskać czysty dźwięk. Są wyposażone w wysokiej jakości przetworniki gwarantujące naprawdę głębokie basy. Ponadto owalne wkładki zapewniają ergonomiczne i wygodne dopasowanie, a pilot na przewodzie umożliwia łatwe przełączanie między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń.
Przetw. 8,6 mm/półzamknięta konstrukcja
Douszne
Słuchawki douszne są dostarczane z trzema zestawami nasadek dousznych — od małych do dużych — wybór umożliwia doskonałe dopasowanie do uszu.
Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu nigdy nie tracisz łączności.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon