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Produkcja zakończona

Słuchawki douszne z mikrofonem

SHE8105SL/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Czarny
Czarny
Srebrna
Srebrna

Głębokie i czyste basy

Słuchawki douszne Philips SHE8105 mają solidną aluminiową obudowę, która pomaga uzyskać czysty dźwięk. Są wyposażone w wysokiej jakości przetworniki gwarantujące naprawdę głębokie basy. Ponadto owalne wkładki zapewniają ergonomiczne i wygodne dopasowanie, a pilot na przewodzie umożliwia łatwe przełączanie między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki solidnej metalowej obudowie

Głębokie i czyste basy

  • Przetw. 8,6 mm/półzamknięta konstrukcja

  • Douszne

Solidna aluminiowa obudowa zapobiega drganiom i zapewnia wyraźny dźwięk

Solidna aluminiowa obudowa zapobiega drganiom i zapewnia wyraźny dźwięk

Wykonana z wytrzymałego aluminium obudowa słuchawki zapobiega drganiom i zapewnia najczystszy dźwięk. Dodatkowo chroni słuchawki przed zużyciem podczas codziennego użytku.

Suwak zapobiegający plątaniu przewodów utrzymuje porządek

Suwak zapobiegający plątaniu przewodów utrzymuje porządek

Sprytny suwak zapobiegający plątaniu przewodów ułatwia trzymanie dwóch przewodów razem — wystarczy go przesunąć. Koniec kłopotów z plątaniem i węzłami!

Wytrzymałe połączenie Flexi-Grip zapewnia mocne połączenie słuchawek i kabli

To miękkie, a jednocześnie wytrzymałe i elastyczne połączenie między słuchawką a kablem zwiększa ochronę przed uszkodzeniem w wyniku ciągłego zginania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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