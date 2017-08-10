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Produkcja zakończona
SHL3060PK/00
Czyste i potężne brzmienie basów
Te inspirowane stylem didżejskim słuchawki pozwalają uzyskać potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.
Nauszne
32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny, szczegółowy i naturalny dźwięk.
Konstrukcja typu zamkniętego zapewnia dobrą izolację dźwięku i blokuje dźwięki z otoczenia
4.6
z 5
13
Opinie
100%
poleca ten produkt
SUPERAUDIOFIL
10/08/2017
Polska
Świetne słuchawki jak za tę cenę
Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3060BK Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3060BK Słuchawki
TheFreemax
29/01/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3060WT Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3060WT Słuchawki
przemorek
15/11/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Warte swojej ceny
Bardzo dobre słuchawki jak dla moich potrzeb. Zarówno pod telefonem jak i pod amplitunerem dają sobie radę. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3060BK Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3060BK Słuchawki