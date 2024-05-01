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Słuchawki z mikrofonem

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Słuchawki z mikrofonem

SHL3075RD/00

Słuchawki z mikrofonem

Produkcja zakończona

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Niebieski
Niebieski
Niebieski

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Dla systemów iOS i Android

Aplikacja Philips Headphones

Aplikacja Philips Headphones pozwala w pełni wykorzystać potencjał słuchawek. Umożliwia dostęp do wszystkich funkcji zapewniających najlepsze wrażenia słuchowe z urządzenia mobilnego.

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Aplikacja Philips Headphones

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 504 kB
  • 1 May 2024

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