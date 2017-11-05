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Produkcja zakończona

Słuchawki

SHL3160WT/00

3.8

| (4) Opinie

Dynamiczne i solidne basy

Te inspirowane stylem didżejskim słuchawki zapewniają potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki w stylu DJ-a

Dynamiczne i solidne basy

  • Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.

  • Nauszne

Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu

Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu

32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny, szczegółowy i naturalny dźwięk.

Regulowane elementy nauszne i pałąk na głowę dopasowują się do kształtu głowy

Regulowane elementy nauszne i pałąk na głowę dopasowują się do kształtu głowy

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

4

Opinie

4
1

05/11/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Używałem je 3 lata a to już coś przy mnie. Są bardzo pakowne zmieszczą się wszędzie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3160BK Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3160BK Headphones

23/01/2016

Polska

Polska

W tej cenie rewelacja

Głęboki Bas i szerokie spectrum dzwieku. Miód dla uszu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3160WT Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3160WT Headphones

16/12/2016

Polska

Polska

Jak nic nie ma

Słuchawki kupiłem głównie sugerując się ceną.Ale lepiej grają od dousznych w tej cenie.Po w pieciu do lepszego zródła niż telefon grają całkiem znośnie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3160BK Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3160BK Headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie