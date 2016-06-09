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Produkcja zakończona
SHL3165BK/00
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.
Nauszne
32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny, szczegółowy i naturalny dźwięk.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Isilie
09/06/2016
Polska
Doskonały dźwięk w eleganckim wydaniu
Słuchawki te sprawiają, że słuchanie muzyki staje się jeszcze przyjemniejsze. Wysoka jakość dźwięku i funkcjonalność to to czego potrzebuję. Dodatkowo elegancki desing. Jest to model dla każdego.
Tak, polecam ten produkt.
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Tak, polecam ten produkt.
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therajo
19/01/2018
Magyarország
Teljes mértékben megfelel minden napi használatra
Nagyon meg vagyok elégedve. Mindössze a fülkagyló minőségét tudom fel hozni hogy nem túl jó de azon kívül más problémát nem tudok fel hozni. A hang minősége iszonyat jó. Meglepően tapasztaltam hogy a mély hangot is elég erőteljesen adja át és nem gondoltam ennyit számít hogy mennyire alacsony a hertz tartománya. Remélem hosszú ideig élvezhetem és tartja a sok elektronikus eszköznél tapasztalt Philips minőséget.
Tak, polecam ten produkt.
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Tak, polecam ten produkt.
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Велката
12/04/2016
България
Добри слушалки
Добри слушалки, страхотен звук. Единствената ми забележка е, че липсва бас.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3165BL Headphones with mic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3165BL Headphones with mic