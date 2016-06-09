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  • Dynamiczne i solidne basy
  • Dynamiczne i solidne basy
  • Dynamiczne i solidne basy
  • Dynamiczne i solidne basy
  • Dynamiczne i solidne basy
  • Dynamiczne i solidne basy
  • Dynamiczne i solidne basy
  • Dynamiczne i solidne basy

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHL3165BK/00

4.7
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dynamiczne i solidne basy
Te inspirowane stylem didżejskim słuchawki zapewniają potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki w stylu DJ-a

Dynamiczne i solidne basy

  • Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.

  • Nauszne

Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu

Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu

32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny, szczegółowy i naturalny dźwięk.

Regulowane elementy nauszne i pałąk na głowę dopasowują się do kształtu głowy

Regulowane elementy nauszne i pałąk na głowę dopasowują się do kształtu głowy

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/06/2016

Polska

Polska

Doskonały dźwięk w eleganckim wydaniu

Słuchawki te sprawiają, że słuchanie muzyki staje się jeszcze przyjemniejsze. Wysoka jakość dźwięku i funkcjonalność to to czego potrzebuję. Dodatkowo elegancki desing. Jest to model dla każdego.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3165WT Headphones with mic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3165WT Headphones with mic

19/01/2018

Magyarország

Magyarország

Teljes mértékben megfelel minden napi használatra

Nagyon meg vagyok elégedve. Mindössze a fülkagyló minőségét tudom fel hozni hogy nem túl jó de azon kívül más problémát nem tudok fel hozni. A hang minősége iszonyat jó. Meglepően tapasztaltam hogy a mély hangot is elég erőteljesen adja át és nem gondoltam ennyit számít hogy mennyire alacsony a hertz tartománya. Remélem hosszú ideig élvezhetem és tartja a sok elektronikus eszköznél tapasztalt Philips minőséget.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3165BL Headphones with mic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3165BL Headphones with mic

12/04/2016

България

България

Добри слушалки

Добри слушалки, страхотен звук. Единствената ми забележка е, че липсва бас.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3165BL Headphones with mic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3165BL Headphones with mic

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie