Nagyon meg vagyok elégedve. Mindössze a fülkagyló minőségét tudom fel hozni hogy nem túl jó de azon kívül más problémát nem tudok fel hozni. A hang minősége iszonyat jó. Meglepően tapasztaltam hogy a mély hangot is elég erőteljesen adja át és nem gondoltam ennyit számít hogy mennyire alacsony a hertz tartománya. Remélem hosszú ideig élvezhetem és tartja a sok elektronikus eszköznél tapasztalt Philips minőséget.