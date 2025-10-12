Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Niewiarygodnie lekkie i mocne. Słuchawki Philips Flite Ultrlite mają smukły, opływowy kształt i znakomicie sprawdzają się w ruchu. Zapewniają czysty dźwięk i można je złożyć na płasko, dzięki czemu są łatwo przenośne.