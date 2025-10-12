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Wszystkie serie

  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHL4405BK/00

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
Niewiarygodnie lekkie i mocne. Słuchawki Philips Flite Ultrlite mają smukły, opływowy kształt i znakomicie sprawdzają się w ruchu. Zapewniają czysty dźwięk i można je złożyć na płasko, dzięki czemu są łatwo przenośne.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie basów.

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Miękkie poduszki i nachylone przetworniki gwarantują długotrwały komfort.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie