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  • Lekkość i wygoda
  • Lekkość i wygoda
  • Lekkość i wygoda
  • Lekkość i wygoda
  • Lekkość i wygoda

Produkcja zakończona

Słuchawki stereofoniczne

SHP1900/10

4.5
| (23) Opinie | 87% poleca ten produkt
Lekkość i wygoda
Pełnowymiarowe słuchawki o lekkiej konstrukcji zapewniającej wygodę podczas słuchania
Poznaj wszystkie korzyści

Lekkość i wygoda

  • Nauszne

  • Czarne

Przewód długości 2 m umożliwia schowanie odtwarzacza do torby

Idealna długość przewodu zapewnia więcej swobody ruchu i możliwość schowania odtwarzacza w dowolnym miejscu.

Pełnowymiarowe nauszniki blokują hałas z otoczenia

Pełna regulacja pałąka umożliwia dopasowanie słuchawek do każdej wielkości głowy

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

23

Opinie

87%

poleca ten produkt

1

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Zalety

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Wady

Na razie nie znalazłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

19/12/2020

Polska

Polska

Dla mni ebardzo dobre

Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.

Zalety

wytrzymałość

Wady

słaba jakość kabla

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

15/12/2020

Polska

Polska

Słuchawki z super basem

Bardzo dobrej jakości słuchawki PHILIPS SHP1900/10 tylko minusem w tym modelu jest to, że kabel podklejony idzie w górnym pałąku i jest to zalutowane i mi się to odkleiło i przerwał się kabel, więc uwzględnijcie to i niech produkują tak żeby kabel w pałąku był całkiem zabudowany bo przez to, że przerwał mi się kabel kupiłem inne słuchawki od Sony i one już nie mają takiego BASU, prawdopodobnie dlatego, że pasmo minimalne mają zbyt niskie ale nie znam się na tym żeby to stwierdzić.. Z minusów to: w kabłąku na głowie kabel jest wklejony na zewnątrz, w rowku i wprawne oko wypatrzy klej. Przy dłuższym słuchaniu jest ucisk głowy i uszów. Ogólnie to ponownie planuję kupić słuchawki Philips ale model PHILIPS TAUH201BK/00 bo z tego co widzę ma taki sam zakres od 20 - 20000Hz i myślę, że zrekompensują mi minusy wspomnianych wcześniej słuchawek PHILIPS SHP1900/10.

Zalety

dobry bas, zakrywa całe ucho

Wady

przewód w pałąku jest podklejony, a nie zabudowany tylko jest rowek i w tym rowku idzie przewód

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie