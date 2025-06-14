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  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
  • Stereofoniczne słuchawki telewizyjne

Produkcja zakończona

Słuchawki do telewizora

SHP2500/00

4.2
| (33) Opinie | 89% poleca ten produkt
Stereofoniczne słuchawki telewizyjne
Pełnowymiarowe słuchawki do sprzętu hi-fi i telewizora z reflektorem akustycznym zwiększającym jakość niskich tonów.
Poznaj wszystkie korzyści

dla TV

Stereofoniczne słuchawki telewizyjne

  • Regulator na przewodzie

Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku

Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.

Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów

Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

Idealna długość, aby oglądać telewizję z pewnej odległości

Wyjątkowo długi przewód (6 m) umożliwia podłączenie słuchawek do telewizora lub sprzętu audio.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

33

Opinie

89%

poleca ten produkt

14/06/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

28/05/2020

Polska

Polska

Specyfikacja

Słuchawki wg mnie świetne. W 2013 roku kupiłem je po raz pierwszy za bardzo niską cenę w popularnej sieci handlowej , wtedy po przesiadce z jakichś słabych, dźwięk był oszałamiający, i tak do nich przywykłem że kupiłem je dziś po raz drugi, gdyż model z 2013 roku po 7 latach intensywnego używania (oglądanie codziennie filmów i słuchanie muzyki) po prostu miał prawo odmówić posłuszeństwa - wysiadła jedna słuchawka. Jednak zanim kupiłem je po raz drugi, zapragnąłem zmiany i kupiłem słuchawki "Pioneer SE-M521" - no nie powiem, nie są złe, duże pasmo przenoszenia i dźwięk czysty - jednak nie czułem tych niskich tonów i tego basika co dawał przez tyle lat Philips SPH2500. Nie wiem, może mój słuch już tak do nich przywykł, że inne po prostu nie dają tego czego oczekują moje uszy. :) Także po 2 dniach używania Pioneerów, pojechałem do najbliższej Galerii Handlowej i kupiłem je po raz drugi - i mam to czego oczekiwałem!!! Wróciły te upragnione dźwięki. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - na tych z 2013 roku jest inna specyfikacja, niż na tych dziś kupionych (maj 2020) - i pytanie do producenta - czy to się przez te lata zmieniło??? Na dowód załączam zdjęcia pudełek ze specyfikacją - te z 2013 i te z 2020 . Nie wiem ile te kupione dziś wytrzymają, ale jeśli padną to kupię ten sam model ponownie, już bez żadnych przesiadek na inne, i kombinacji. ;-) Także produkt ten polecam - do oglądania filmów i słuchania muzyki są świetne! Pozdrawiam!

Zalety

Dobry dźwięk, Basy, Długi kabel z regulacją głośności

Wady

Przy długim korzystaniu plastik pałąka trochę uwiera w głowę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

29/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Biorąc pod uwagę wszystkie opinie i to ile ich jest oznacza to, że sporo ludzi wybierało właśnie te słuchawki. Przyznam, że ja też sugerowałem się opiniami z internetu (wiadomo, że były pozytywne i negatywne). Z mojego rachunku wyszło, że warto je kupić.Kupiłem... i się nie zawiodłem.Polecam

Zalety

Dobry wzmacniacz, jakość komponentów, jakość dzwięku

Wady

z jednej strony lekko rozreguolowała się szyna

Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie