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Produkcja zakończona
Regulator na przewodzie
Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.
Wyjątkowo długi przewód (6 m) umożliwia podłączenie słuchawek do telewizora lub sprzętu audio.
4.2
z 5
33
Opinie
89%
poleca ten produkt
ADAM 83
14/06/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Słuchawki przewodowe Philips
Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości
Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Piernikowy Tatko
28/05/2020
Polska
Specyfikacja
Słuchawki wg mnie świetne. W 2013 roku kupiłem je po raz pierwszy za bardzo niską cenę w popularnej sieci handlowej , wtedy po przesiadce z jakichś słabych, dźwięk był oszałamiający, i tak do nich przywykłem że kupiłem je dziś po raz drugi, gdyż model z 2013 roku po 7 latach intensywnego używania (oglądanie codziennie filmów i słuchanie muzyki) po prostu miał prawo odmówić posłuszeństwa - wysiadła jedna słuchawka. Jednak zanim kupiłem je po raz drugi, zapragnąłem zmiany i kupiłem słuchawki "Pioneer SE-M521" - no nie powiem, nie są złe, duże pasmo przenoszenia i dźwięk czysty - jednak nie czułem tych niskich tonów i tego basika co dawał przez tyle lat Philips SPH2500. Nie wiem, może mój słuch już tak do nich przywykł, że inne po prostu nie dają tego czego oczekują moje uszy. :) Także po 2 dniach używania Pioneerów, pojechałem do najbliższej Galerii Handlowej i kupiłem je po raz drugi - i mam to czego oczekiwałem!!! Wróciły te upragnione dźwięki. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - na tych z 2013 roku jest inna specyfikacja, niż na tych dziś kupionych (maj 2020) - i pytanie do producenta - czy to się przez te lata zmieniło??? Na dowód załączam zdjęcia pudełek ze specyfikacją - te z 2013 i te z 2020 . Nie wiem ile te kupione dziś wytrzymają, ale jeśli padną to kupię ten sam model ponownie, już bez żadnych przesiadek na inne, i kombinacji. ;-) Także produkt ten polecam - do oglądania filmów i słuchania muzyki są świetne! Pozdrawiam!
Zalety
Dobry dźwięk, Basy, Długi kabel z regulacją głośności
Wady
Przy długim korzystaniu plastik pałąka trochę uwiera w głowę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Użytkownik1234
29/04/2020
Polska
Polecam
Biorąc pod uwagę wszystkie opinie i to ile ich jest oznacza to, że sporo ludzi wybierało właśnie te słuchawki. Przyznam, że ja też sugerowałem się opiniami z internetu (wiadomo, że były pozytywne i negatywne). Z mojego rachunku wyszło, że warto je kupić.Kupiłem... i się nie zawiodłem.Polecam
Zalety
Dobry wzmacniacz, jakość komponentów, jakość dzwięku
Wady
z jednej strony lekko rozreguolowała się szyna
Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Przegląd ten został wykonany dla SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne