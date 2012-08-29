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Produkcja zakończona

Przewodowe słuchawki telewizyjne

SHP5500/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dynamiczny dźwięk z telewizora

Lekkie i wygodne słuchawki stereofoniczne o właściwościach akustycznych dopasowanych do dźwięku telewizora. Ciesz się ulubionymi programami nie przeszkadzając innym. Długi, 6-metrowy przewód z regulacją głośności umożliwia łatwe oglądanie telewizji z odległości.

Poznaj wszystkie korzyści

dla TV

Dynamiczny dźwięk z telewizora

Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację.

Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

Unikalny, odłączany mechanizm blokujący przewód

Przywiązując uwagę nawet do najdrobniejszych szczegółów, inżynierowie akustyki dopracowali konstrukcję mechanizmu blokującego przewód, który zapobiega ich przypadkowemu odłączeniu.

Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów

Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/08/2012

Polska

Polska

SHP5500 - dobre słuchawki telewizyjne

Słuchawki zdecydowanie do oglądania TV, nie do słuchania muzyki - zbyt słabo reprezntują basy, co w przypadku programów telewizyjnych moim zdaniem akurat wadą nie jest. Reprodukcja dźwięku bardzo czysta i wyraźna, słuchawki wygodnie leżą, dobrze się ogląda telewizję wieczorem. Stonowany, niezbyt krzykliwy, dość elegancki wygląd, długi (6m) kabel, regulacja głośności na kablu (znów w przypadku podłączenia do TV to dość istotnie - telewizor nie reguluje głośności na wyjściu słuchawkowym). Do tego dobra cena. Polecam do TV.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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