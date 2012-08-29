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Produkcja zakończona
SHP5500/00
Dynamiczny dźwięk z telewizora
Lekkie i wygodne słuchawki stereofoniczne o właściwościach akustycznych dopasowanych do dźwięku telewizora. Ciesz się ulubionymi programami nie przeszkadzając innym. Długi, 6-metrowy przewód z regulacją głośności umożliwia łatwe oglądanie telewizji z odległości.
Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.
Przywiązując uwagę nawet do najdrobniejszych szczegółów, inżynierowie akustyki dopracowali konstrukcję mechanizmu blokującego przewód, który zapobiega ich przypadkowemu odłączeniu.
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
yeske
29/08/2012
Polska
SHP5500 - dobre słuchawki telewizyjne
Słuchawki zdecydowanie do oglądania TV, nie do słuchania muzyki - zbyt słabo reprezntują basy, co w przypadku programów telewizyjnych moim zdaniem akurat wadą nie jest. Reprodukcja dźwięku bardzo czysta i wyraźna, słuchawki wygodnie leżą, dobrze się ogląda telewizję wieczorem. Stonowany, niezbyt krzykliwy, dość elegancki wygląd, długi (6m) kabel, regulacja głośności na kablu (znów w przypadku podłączenia do TV to dość istotnie - telewizor nie reguluje głośności na wyjściu słuchawkowym). Do tego dobra cena. Polecam do TV.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP5500 Indoor Corded TV Headphone
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP5500 Indoor Corded TV Headphone