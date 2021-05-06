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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki

SHQ1400CL/00

3.7
| (3) Opinie

Dostępne warianty

Zielono-żółty
Zielono-żółty
Zielonożółty i biały
Zielonożółty i biały
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Sportowe słuchawki Philips Actionfit RunWild pomogą Ci osiągać coraz lepsze wyniki. Przetworniki o dużej mocy zapewniają głębokie basy, dzięki którym Twoje ciało będzie cały czas w ruchu. Lekkie jak piórko, wodoodporne, z możliwością dopasowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Sportowe słuchawki douszne z możliwością dopasowania

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  • Doskonałe do użytku na zewnątrz

  • Odporne na pot i wodę

  • Douszne

Spersonalizuj swoje słuchawki dzięki zaczepom na ucho, elementom nausznym i elementom dousznym w różnych stylach

Spersonalizuj swoje słuchawki dzięki zaczepom na ucho, elementom nausznym i elementom dousznym w różnych stylach

Spersonalizuj swoje słuchawki. Wybierz zaczepy na ucho, elementy nauszne i elementy douszne w różnych stylach, aby móc się ruszać bez obaw o wypadnięcie słuchawek.

Otwarta konstrukcja akustyczna wpuszcza dźwięk do środka, pozwalając słyszeć otoczenie i zachować bezpieczeństwo

Otwarta konstrukcja akustyczna wpuszcza dźwięk do środka, pozwalając słyszeć otoczenie i zachować bezpieczeństwo

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w słuchawkach, które nie izolują od świata. Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć dźwięki z otoczenia, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co dzieje się wokół, i zachowasz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość

Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość

Zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć i uszkodzeń. Umożliwia korzystanie ze słuchawek podczas intensywnych treningów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

3

Opinie

4
3
2

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Zalety

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie