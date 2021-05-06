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Produkcja zakończona
SHQ1400CL/00
Dostępne warianty
Doskonałe do użytku na zewnątrz
Odporne na pot i wodę
Douszne
Spersonalizuj swoje słuchawki. Wybierz zaczepy na ucho, elementy nauszne i elementy douszne w różnych stylach, aby móc się ruszać bez obaw o wypadnięcie słuchawek.
Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w słuchawkach, które nie izolują od świata. Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć dźwięki z otoczenia, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co dzieje się wokół, i zachowasz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć i uszkodzeń. Umożliwia korzystanie ze słuchawek podczas intensywnych treningów.
3.7
z 5
3
Opinie
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Zalety
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki