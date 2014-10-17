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Produkcja zakończona
SHQ5200/10
Odpowiednie do uprawiania sportu
Słuchawki ActionFit SHQ5200 są niezwykle lekkie, a jednocześnie solidne i ergonomiczne. Opracowano je z myślą o użytkowaniu podczas najbardziej wyczerpujących ćwiczeń. 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają potężne basy, a dzięki otwartej konstrukcji akustycznej i odłączanym poduszkom możesz cieszyć się pełną wygodą — Twoje uszy pozostają suche i nie przegrzewają się.
ActionFit
Nauszne
Czarno-pomarańczowy
Wprowadź się w odpowiedni nastrój dzięki muzyce z dużym ładunkiem energii, który dostarczą ci potężne, 40-milimetrowe przetworniki neodymowe emitujące ultragłębokie, dynamiczne basy wprost do ucha. Słuchawki ActionFit dostarczą Ci paliwa do nawet najbardziej wyczerpujących ćwiczeń. Muzyka poruszy cię do głębi, niezależnie od miejsca i rodzaju ćwiczeń.
Słuchawki ActionFit są wyposażone w dyskretny, a zarazem doskonale dopasowany pałąk na głowę z ergonomicznymi nakładkami, które na podstawie surowych testów opracowano tak, aby doskonale pasowały do uszu o dowolnych kształtach i rozmiarach, zapewniając komfort noszenia.
Ciesz się swobodą podczas treningu — wyjątkowe poduszki słuchawek ActionFit SHQ5200 są pokryte tkaniną, która w trakcie ćwiczeń odprowadza wilgoć i zapewnia komfort, chłód i suchą skórę. Po kilku użyciach poduszki można po prostu zdjąć i umyć — będą jak nowe.
5.0
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Rogal
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones
ewelina87
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones
Kinga31
15/10/2014
Polska
Rewelacja
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones