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  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
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Produkcja zakończona

Sportowe słuchawki z pałąkiem na głowę

SHQ5200/10

5

| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt

Odpowiednie do uprawiania sportu

Słuchawki ActionFit SHQ5200 są niezwykle lekkie, a jednocześnie solidne i ergonomiczne. Opracowano je z myślą o użytkowaniu podczas najbardziej wyczerpujących ćwiczeń. 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają potężne basy, a dzięki otwartej konstrukcji akustycznej i odłączanym poduszkom możesz cieszyć się pełną wygodą — Twoje uszy pozostają suche i nie przegrzewają się.

Poznaj wszystkie korzyści

Pewne dopasowanie bez poślizgu dzięki silikonowemu elementowi

Odpowiednie do uprawiania sportu

  • ActionFit

  • Nauszne

  • Czarno-pomarańczowy

40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają mocne basy i dynamiczny dźwięk

40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają mocne basy i dynamiczny dźwięk

Wprowadź się w odpowiedni nastrój dzięki muzyce z dużym ładunkiem energii, który dostarczą ci potężne, 40-milimetrowe przetworniki neodymowe emitujące ultragłębokie, dynamiczne basy wprost do ucha. Słuchawki ActionFit dostarczą Ci paliwa do nawet najbardziej wyczerpujących ćwiczeń. Muzyka poruszy cię do głębi, niezależnie od miejsca i rodzaju ćwiczeń.

Dopasowany pałąk na głowę sprawdza się doskonale niezależnie od kształtu ucha

Dopasowany pałąk na głowę sprawdza się doskonale niezależnie od kształtu ucha

Słuchawki ActionFit są wyposażone w dyskretny, a zarazem doskonale dopasowany pałąk na głowę z ergonomicznymi nakładkami, które na podstawie surowych testów opracowano tak, aby doskonale pasowały do uszu o dowolnych kształtach i rozmiarach, zapewniając komfort noszenia.

Odłączane poduszki z możliwością mycia zapewniają suchość i przewiewność

Odłączane poduszki z możliwością mycia zapewniają suchość i przewiewność

Ciesz się swobodą podczas treningu — wyjątkowe poduszki słuchawek ActionFit SHQ5200 są pokryte tkaniną, która w trakcie ćwiczeń odprowadza wilgoć i zapewnia komfort, chłód i suchą skórę. Po kilku użyciach poduszki można po prostu zdjąć i umyć — będą jak nowe.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones

15/10/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ5200 Sports Headband Headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie