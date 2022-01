40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają mocne basy i dynamiczny dźwięk

Wprowadź się w odpowiedni nastrój dzięki muzyce z dużym ładunkiem energii, który dostarczą ci potężne, 40-milimetrowe przetworniki neodymowe emitujące ultragłębokie, dynamiczne basy wprost do ucha. Słuchawki ActionFit dostarczą Ci paliwa do nawet najbardziej wyczerpujących ćwiczeń. Muzyka poruszy cię do głębi, niezależnie od miejsca i rodzaju ćwiczeń.