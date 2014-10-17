Wykonanie: Słuchawki wykonane są z wytrzymałych materiałów, choć są bardzo lekkie, to sprawiają wrażenie naprawdę masywnych. Pałąk słuchawek jest wykonany z plastiku oraz silikonu, który doskonale trzyma całą konstrukcję w tym samym miejscu na głowie. Dzięki takiemu rozwiązaniu słuchawki nie spadną nam nawet podczas energicznych ruchów głowy i całego ciała. Przewód słuchawkowy jest długi i bardzo giętki. Producent podaje, że wykonany jest także z domieszką Kevlaru, co dodatkowo wzmacnia jego wytrzymałość. Poduszki nauszników nie wchłaniają potu, ale w razie potrzeby możemy je wypinać i myć, co jest idealnym rozwiązaniem podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Brzmienie: Muzyka płynąca z tych słuchawek to "Miód dla uszu" najbardziej wymagających melomanów. Mimo otwartej konstrukcji zapewniają klarowny, wyrównany dźwięk z lekkim, miękkim podbiciem niskich tonów. Dźwięki otoczenia nie mają wpływu na jakość odtwarzanej muzyki, a z kolei słuchający ma kontakt ze środowiskiem, co ma szczególne znaczenie np. podczas jazdy rowerem. Wygoda użytkowania: Dynamika uprawianego sportu nie ma wpływu na jakość odtwarzanego dźwięku, a waga i kształt słuchawek sprawiają, że czujesz się tak, jakby ich nie było. Podsumowanie: Słuchawki PHILIPS ActionFit SHQ5200/10 są świetnym rozwiązaniem dla osób uprawiających sport i ćwiczących regularnie. Posiadają świetny design i tak samo dobre brzmienie, którego nie jest w stanie zakłócić nawet intensywna dynamika uprawianego sportu. Wytrzymały przewód z domieszką kevlaru, a także silikonowy pałąk to elementy, które świadczą o ich solidności. W razie intensywnego wysiłku zawsze można odłączyć poduszki w słuchawkach, a następnie umyć je i wysuszyć, co będzie miało wpływ na większą higienę ich użytkowania. Do zestawu dołączony jest także pokrowiec podróżny, w którym bezpiecznie przetransportujemy sprzęt. Nie należą do najtańszych, ale w zamian dostajemy solidną konstrukcję z ponadprzeciętnym brzmieniem, które będzie nam dodawać energii w najtrudniejszych chwilach naszego treningu.